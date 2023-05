Rash Cutaneo: cause più comuni e segni a cui fare attenzione

La causa principale dei rash cutanei è la dermatite , ma i motivi per cui si presentano sono numerosi e di varia natura . Questo segno può manifestarsi, per esempio, anche quale conseguenza di allergie, malattie cutanee primarie (tra cui eczema, orticaria e psoriasi) o patologie sistemiche; in generale, si distinguono le eruzioni infettive da quelle non infettive .

Esistono numerose altre condizioni caratterizzate da rash cutaneo, sia comuni che non comuni, che possono verificarsi in persone di tutte le età: come anticipato, questo elenco ne rappresenta solo una piccola parte.

Detto questo, esistono alcuni sintomi e segni fortemente indicativi che un rash cutaneo possa, in effetti, essere serio e richieda cure mediche immediate.

Non ci sono regole ferree su quando è necessario consultare un dermatologo in caso d'insorgenza di un rash cutaneo. Spesso, occorre solo seguire il proprio istinto: se si sospetta che qualcosa sia insolito, è bene consultare quanto prima un medico.

Trattamento

Il trattamento del rash cutaneo si basa sulla gestione delle cause scatenanti, la cui conoscenza richiede un iter diagnostico alquanto accurato.

Rash cutaneo: come si cura?

Un rash cutaneo non è una patologia a sé stante, ma un segno di condizioni molto diverse tra loro. Per questo, il trattamento deve esser orientato alla causa che ne è all'origine e viene stabilito dal dermatologo dopo un'opportuna valutazione (esame fisico, anamnesi, esami del sangue, biopsia).

La maggior parte dei tipi di eritema è autolimitante e non richiede alcun trattamento; questi si risolveranno da soli nel corso di settimane o mesi. Nei casi in cui è necessario un trattamento, il medico concentrerà il trattamento sul tipo di eritema e sulla causa sottostante. Se tale causa è un'infezione batterica, per esempio, viene trattata con antibiotici. L'eritema da un'allergia ai farmaci inizia con la rimozione del farmaco che ha causato la reazione e la sua sostituzione con un altro, se necessario.

Il medico può anche suggerire e prescrivere cure di supporto e terapie sistemiche per gestire diversi tipi di rash cutanei ed eventuali sintomi aggiuntivi. Questo potrebbe includere:

Antidolorifici e antistaminici per gestire il prurito o il dolore cutaneo

per gestire il prurito o il dolore cutaneo Creme steroidee o corticosteroidi orali per gestire l'infiammazione della pelle

per gestire l'infiammazione della pelle Impacchi freddi per aiutare ad alleviare il dolore della pelle e il forte prurito

per aiutare ad alleviare il dolore della pelle e il forte prurito Creme lenitive per pelle pruriginosa e dolorante

per pelle pruriginosa e dolorante Medicinali sistemici , se il rash è legato a una condizione a lungo termine come la psoriasi

, se il rash è legato a una condizione a lungo termine come la psoriasi Farmaci antivirali quando il rash cutaneo è correlato alle infezioni virali

Rash cutaneo: rimedi

La maggior parte dei rash cutanei semplici migliorerà con una delicata cura della pelle ed evitando sostanze irritanti. In generale:

Evitare di strofinare la pelle

Usare detergenti delicati

Evitare di applicare lozioni o unguenti cosmetici direttamente sull'eruzione cutanea

Utilizzare acqua tiepida (non calda) per la doccia o il bagno, quindi asciugare tamponando

Smettere di usare cosmetici o lozioni aggiunti di recente nella propria routine

Lasciare l'area interessata esposta all'aria il più possibile

Quanto dura un Rash cutaneo?

Ogni eruzione è diversa. In generale, se un rash cutaneo non è grave, si dovrebbe rivolgersi al dermatologo se non migliora entro una settimana. Se un'eruzione è grave o in peggioramento e/o è accompagnata da altri sintomi (come febbre, affaticamento o vertigini), invece, il medico va consultato immediatamente.

