Rapporto LDL/HDL

Dalle tabelle sopra riportate si evince che, per garantire una protezione ottimale dalle malattie cardiovascolari, come la cardiopatia ischemica, è auspicabile mantenere bassi i livelli di colesterolo LDL contrapponendoli ad alti valori di colesterolo HDL. Per questo, i due valori possono essere messi in relazione per una stima immediata ed approssimativa del rischio cardiovascolare del paziente.

Colesterolo LDL / Colesterolo HDL Rischio cardiovascolare* Uomini Donne Molto basso (dimezzato) 1 1.47 Medio 3.55 3.22 Rischio moderato (raddoppiato) 6.35 5.0 Molto Alto (triplicato) 8 6.14

*Framingham Heart Study

Tale stima non tiene però conto di altri fattori di rischio cardiovascolare, come il diabete, l'ipertensione, il fumo di sigaretta, l'ipertensione, l'obesità (soprattutto di tipo androgeno), alti valori di marker infiammatori nel sangue, bassi livelli di omocisteina ematici, età avanzata, ecc. Il lettore può ottenere un quadro più dettagliato del rischio cardiovascolare seguendo le istruzioni riportate in questa pagina.