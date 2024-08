Cistite e rapporti sessuali: cosa fare? Quando si ha la cistite si potrebbe non aver voglia di avere rapporti sessuali (o anche solo pensarci) mentre i sintomi stanno ancora scatenando svariati fastidi, ma è ragionevole chiedersi in quali vari modi potrebbe influenzare la propria vita sessuale fino alla guarigione. Ci si potrebbe chiedere, per esempio, se si possono avere rapporti sessuali con la cistite, una volta che i sintomi sono scomparsi o mentre si prendono gli antibiotici. O ancora, se è possibile contrarre una seconda infezione del tratto urinario mentre ci si sta ancora riprendendo dalla prima? Ecco cosa sapere prima di fare sesso (o meno) con la cistite.

È possibile fare sesso se si ha la cistite? La possibilità di avere fare sesso con la cistite dipende da alcuni fattori: in linea generale, si possono avere rapporti sessuali, ma si corre il rischio di aggravare i sintomi e servono alcune precauzioni. Gli episodi di cistite batterica si verificano quando i patogeni entrano e infettano il sistema urinario, che comprende uretra, vescica e reni. I sintomi della cistite, come dolore pelvico, forte bisogno di urinare e una sensazione di bruciore quando si urina, possono essere molto fastidiosi. In questi casi, il tempismo è tutto: prima di pensare di fare sesso, serve andare dal medico, confermare di avere un'infezione alle vie urinarie e iniziare la cura. Il medico potrebbe suggerire di astenersi dal sesso finché i sintomi non si saranno attenuati e non si avrà completato un intero ciclo di antibiotici; in altre circostanze, i rapporti sessuali potrebbero essere controindicati fino a 10-15 giorni dalla completa guarigione, soprattutto se si rischiano recidive dell'infezione.

Perché è meglio aspettare I rapporti sessuali con la cistite possono peggiorare i sintomi Avere rapporti vaginali con una cistite è possibile, i sintomi devono effettivamente essere scomparsi per rendere questa una buona idea, altrimenti l'attività sessuale potrebbe solo irritare di più la zona. In altre parole, l'esperienza potrebbe non essere così piacevole. Le spinte penetrative intense o i rapporti sessuali completi hanno maggiori probabilità di creare più irritazione e di aggravare i sintomi. A ciò si aggiunge il fatto che alcuni metodi anticoncezionali potrebbero aggravare ulteriormente l'irritazione favorendo alla crescita batterica. Tra questi rientrano le opzioni anticoncezionali di barriera, che includono: diaframmi o preservativi trattati con spermicida : possono aumentare il rischio di infezioni delle vie urinarie a causa del modo in cui influiscono sulla flora vaginale

: possono aumentare il rischio di infezioni delle vie urinarie a causa del modo in cui influiscono sulla flora vaginale preservativi non lubrificati: possono aumentare l'attrito durante il rapporto sessuale, aggravando i sintomi. Quali sono i sintomi della cistite? Bisogno di urinare frequentemente

Bruciore quando si fa pipì

Fare pipì spesso, ma solo in piccole quantità

Urina dall'aspetto torbido e maleodoranti

Urina di colore rosso, rosa brillante o marrone

Dolore nella regione pelvica Il sesso può causare reinfezioni o ricadute della cistite La cistite infettiva si sviluppa soprattutto quando i batteri, spesso quelli che si trovano vicino all'ano, si fanno strada nell'uretra e colonizzano la vescica. Esistono diversi modi in cui i batteri possono entrare nel corpo. L'attività sessuale è un fattore di rischio noto per lo sviluppo della cistite. Avere rapporti sessuali con una cistite potrebbe causare uno dei due tipi di infezioni ricorrenti delle vie urinarie: Reinfezione : si tratta di una nuova infezione successiva al trattamento completato di una precedente infezione delle vie urinarie, che può essere causata da un ceppo batterico diverso

: si tratta di una nuova infezione successiva al trattamento completato di una precedente infezione delle vie urinarie, che può essere causata da un ceppo batterico diverso Recidiva: una cistite che si ripresenta entro due settimane dal completamento del trattamento, solitamente causata dagli stessi batteri di una precedente infezione delle vie urinarie. La cistite non rientra tra le infezioni a trasmissione sessuale (IST), nonostante gli episodi possano manifestarsi dopo un rapporto sessuale (in questi casi, si parla di cistite post coitale). Inoltre, c'è la possibilità che i rapporti sessuali introducano nuovi batteri nell'uretra, anche se il partner potrebbe non essere a rischio. Questo può causare un altro episodio di cistite, il che significa che si potrebbe voler aspettare di avere rapporti finché non si sarà completamente guariti. Per approfondire: Cistite post coitale: cos'è? Perché viene dopo i rapporti e cosa fare