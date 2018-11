Ragadi: Cosa Sono? Cause, Sintomi e Cura

In commercio, esistono cerotti e prodotti fluidi specifici che formano una sorta di pellicola sopra le ragadi delle mani o dei piedi, in grado di proteggere dalle aggressioni esterne, evitare la riapertura della lesione e favorire la cicatrizzazione. In particolari situazioni, se il problema non dovesse risolversi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.

In caso di ferite più profonde o nel caso subentrasse un'infezione, il medico può indicare l'applicazione di pomate antibiotiche . Se le condizioni cliniche lo richiedono, inoltre, possono essere prescritte anche creme a base di cortisone .

Per curare le ragadi e prevenirne la comparsa, è necessario mantenere le zone "vulnerabili" ben idratate con creme a base di pantenolo , glicerina , ceramidi , urea e vitamina E .

Ragadi anali: terapia

Il trattamento delle ragadi anali prevede una rigorosa igiene locale in combinazione con l'uso di lassativi per minimizzare il trauma durante la defecazione (es. emollienti delle feci e fibre) e di anestetici locali (es. benzocaina o lidocaina) per un temporaneo sollievo.

La corretta rimarginazione della lacerazione è agevolata dall'uso di unguenti protettivi o supposte di glicerina, utili per ridurre la pressione anale e lubrificare la parte inferiore del retto. Talvolta, possono essere indicate anche le iniezioni di tossina botulinica di tipo A. Tuttavia, se le ragadi non guariscono con i trattamenti conservativi o cronicizzano, è necessario ricorrere all'intervento chirurgico.