Ragadi Mani: Cosa Sono? Perché Vengono, Cura e Rimedi

La diagnosi delle ragadi si basa sull'aspetto clinico, quindi è previsto un semplice esame obiettivo dell'area interessata . Nel corso della visita, il medico può raccogliere delle informazioni anamnestiche per stabilire quali cause hanno provocato il disturbo. La conoscenza dei fattori responsabili delle ragadi alle mani permette, infatti, di stabilire l'iter terapeutico più adeguato per evitare che il problema si ripresenti nuovamente. Ulteriori approfondimenti possono essere indicati dal medico per accertare una causa specifica.

Trattamento e Rimedi

Come Curare le Ragadi Mani?

Le ragadi mani devono essere trattate sempre nel modo corretto, altrimenti possono diventare molto dolorose, con episodi di sanguinamento e perdita di siero dalle ferite aperte. Il migliore approccio alla problematica consiste nell'eliminare la causa che ne ha provocato la comparsa.

La maggior parte delle ragadi mani migliora con semplici rimedi, come l'applicazione locale di creme idratanti, cicatrizzanti e cheratoplastiche. Qualche volta, può essere necessario il ricorso a farmaci antinfiammatori, antibiotici e interventi chirurgici. Con le attenzioni adeguate, le ragadi alle mani guariscono nel giro di 15-20 giorni.

Farmaci ed altri rimedi per le Ragadi Mani

Per curare le ragadi alle mani e prevenirne la comparsa, le mani devono essere tenute ben idratate con creme a base di pantenolo, glicerina, ceramidi, urea e vitamina E. Se le condizioni cliniche lo richiedono, inoltre, il dermatologo può prescrivere anche creme a base di cortisone e, in caso di ferite più profonde, pomate antibiotiche per evitare le infezioni. In commercio, esistono anche cerotti e sostanze liquide che formano sopra le ragadi delle mani una pellicola protettiva, in grado di proteggere dalle aggressioni esterne, evitare la riapertura della lesione e favorire la cicatrizzazione. In particolari situazioni, se il problema non dovesse risolversi, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.