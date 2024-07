Il raffreddore quanto dura?

Il raffreddore è un' infezione virale acuta, abitualmente non febbrile, che causa sintomi a carico delle vie aeree superiori, come naso che cola e mal di gola . Il raffreddore si manifesta dopo un'incubazione di 24-72 ore e, nella maggior parte dei casi, si autolimita entro 10 giorni.

Alcuni sintomi, come tosse e naso che cola o chiuso, possono persistere anche per 14 giorni.

Alcune prove suggeriscono che i sintomi del raffreddore iniziano, di solito. con mal di gola e stanchezza. Circa il 40% delle persone con il raffreddore sviluppa in seguito tosse, naso che cola o chiuso e starnuti. In genere, i sintomi raggiungono il picco entro 72 ore, quindi i giorni peggiori del raffreddore sono il secondo o il terzo.

Come molti virus respiratori, il comune raffreddore si diffonde attraverso il contatto tra persone: le goccioline respiratorie infette di una persona passano da una all'altra. Non ci si ammala subito. I virus del raffreddore hanno bisogno di tempo per replicare nel corpo e causare sintomi. Il tempo che intercorre dall'esposizione a quando s'iniziano a manifestare i sintomi è noto come periodo di incubazione e dura solitamente da due a tre giorni.

Le persone con un sistema immunitario debole o altri problemi di salute potrebbero presentare i sintomi del raffreddore più a lungo di altri. In alcuni casi, queste persone possono sviluppare complicazioni come bronchite o polmonite . A tal proposito, si consiglia di consultare un medico se si manifesta un peggioramento della tosse con o senza muco .

Cosa fare per guarire prima

Cosa prendere per il raffreddore

Non esistono farmaci specifici per curare il raffreddore e nella maggior parte dei casi non servono nemmeno: si tratta, infatti, di una malattia che, se gestita in modo corretto, si risolve in modo spontaneo.

Fondamentale è, però, rispettare una semplice regola: stare il più possibile a riposo. Ciò non significa rimanere sempre a letto, ma stare a casa e non fare attività impegnative. In questo modo, l'organismo riesce progressivamente a rafforzarsi e raccoglie le energie necessarie a guarire.

Se i sintomi sono severi, il medico può prescrivere farmaci sintomatici, come antipiretici per abbassare la febbre, nel caso superasse i 38,5°C, antinfiammatori e decongestionanti spray per ridurre l'irrorazione della mucosa del naso.

Per approfondire: