Radioterapia interna per tumore al pancreas, primo caso in Italia

Il tumore al pancreas è uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare e curare, anche perché spesso viene diagnosticato quando è già in fase avanzata. L'opzione di trattamento migliore è quella chirurgica, oggi possibile solo quando la malattia è localizzata. In futuro lo scenario potrebbe cambiare: nei giorni scorsi, infatti, per la prima volta in Italia , è stato utilizzato OncoSil , un dispositivo a microparticelle marcate con Fosforo -32 , per ridurre il volume di un tumore del pancreas localmente avanzato non operabile.

Tumore del pancreas, la procedura innovativa

La procedura eseguita all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma si è avvalsa dell'utilizzo di OncoSil, un particolare dispositivo di brachiterapia, una tecnica di radioterapia in cui la sorgente delle radiazioni è collocata all'interno del corpo del paziente, dentro o in prossimità del tumore.

Questo dispositivo è formato da microparticelle di Fosforo-32, un radioisotopo in grado di emettere beta particelle altamente curative nel breve raggio, e da un diluente formulato ad hoc, che serve per trasportare e facilitare l'impianto delle microparticelle radioattive nella massa tumorale.

OncoSil è approvato in vari Stati, anche in quelli che formano l'Unione Europea, ed è indicato per il trattamento dei pazienti con carcinoma pancreatico non resecabile localmente avanzato, in combinazione con la chemioterapia, con lo scopo di rendere masse inizialmente non operabili riconducibili alla possibilità di un intervento chirurgico radicale.

L'equipe dell'ospedale romano- che ha coinvolto le unità di Medicina Nucleare, Gastroenterologia, Oncologia, Chirurgia dei Trapianti e Chirurgia Generale e Fisica Sanitaria del San Camillo-Forlanini- ha impiantato il dispositivo di brachiterapia l'11 maggio scorso in via endoscopica, quindi mini invasiva, su un paziente di 65 anni con tumore del pancreas localmente avanzato. L'intervento, frutto di un anno di lavoro, rientra nello studio europeo Osprey, che in Italia coinvolge anche il Policlinico Gemelli, l'Istituto del Pancreas di Verona e l'Istituto Tumori di Milano.

La procedura è perfettamente riuscita, il paziente è stato dimesso il giorno successivo e sta bene. Ora l'equipe oncologica lo riprenderà in carico per le successive rivalutazioni diagnostiche e decidere se procedere o meno con l'operazione chirurgica.