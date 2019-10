Radiografia del Torace: Cos’è? Come si Esegue? Quando Serve?

Che cos’è la Radiografia del Torace e come si esegue?

L'RX-torace, noto anche come radiografia del torace, è un esame diagnostico che produce delle immagini di cuore, polmoni, vie aeree respiratorie, ossa dello sterno, ossa della schiena e vasi sanguigni, presenti nella zona toracica.

La produzione di immagini è possibile grazie a uno strumento tecnologico particolare, che emette delle radiazioni di tipo ionizzante.

Per quanto concerne la realizzazione di un RX-torace, questa avviene in un modo molto semplice: il paziente viene posizionato tra lo strumento che emette le radiazioni ionizzanti (alle spalle) e la lastra fotografica o il detector digitale per la registrazione delle radiazioni (davanti, a diretto contatto con il torace).

Una volta azionato lo strumento, le radiazioni in uscita colpiscono il torace dell'individuo sotto esame e, in a base a come vengono assorbite dalle varie strutture anatomiche, s'imprimono sulla lastra con tonalità diverse. Per esempio, le ossa risultano bianche perché assorbono molte radiazioni, mentre i polmoni appaiono neri perché assorbono poche radiazioni.

In genere, l'esame si svolge in piedi, ma, in certe situazioni, può eseguirsi anche da disteso, su un lettino appositamente studiato allo scopo.