Questo fenomeno, noto anche come flato vaginale o, più gergalmente, come scorreggia vaginale avviene prevalentemente durante il sesso, quando a causa delle alterazioni fisiologiche dovute all'eccitazione e dell'atto della penetrazione è più facile che dell'aria venga trattenuta nel canale vaginale .

Questo fenomeno dipende semplicemente dall'espulsione di aria dalla vagina e, in genere, non implica alcun tipo di preoccupazione per la salute.

I flati che escono da qualsiasi tipo di orifizio possono essere imbarazzanti, specialmente in un ambiente pubblico come la palestra o durante l'intimità, ma non deve preoccupare. Con il queefing non viene emesso alcun tipo di odore e, spesso, l'espulsione di aria dalla vagina risulta più rumorosa alla persona che ha prodotto il flato rispetto a quanto percepito dalle persone circostanti.

Per lo stesso principio, cambiare posizione sessuale frequentemente può aumentare il verificarsi del flato vaginale, poiché è probabile che l'aria entri nella vagina quando il pene viene rimosso; quando ricomincia la penetrazione, l'aria verrà nuovamente espulsa. Inoltre, il queefing può avvenire più facilmente nelle posizioni sessuali in cui il tono del pavimento pelvico e la pressione intra-addominale sono più bassi, quindi è più facile che la vagina si apra, trattenendo dell'aria (es. doggy style).

Con la penetrazione del pene , l'aria non ha molto spazio da occupare all'interno della vagina, quindi può capitare che fuoriesca bruscamente. Quest'espulsione si tradurrà spesso in un rumore udibile di un flato, causato dalla vibrazione dell'aria che esce dal canale vaginale .

Cosa Fare per evitarlo

Queefing: come gestirlo durante il Sesso?

Molte persone trovano il queefing un evento imbarazzante, poiché non solo assomiglia al suono di una flatulenza intestinale, ma si verifica anche durante i momenti sessuali più intimi di una persona.

In realtà, il queefing è un fenomeno corporeo comune e naturale, che non deve rovinare l'umore o influenzare la qualità di un'esperienza sessuale.

Ci sono molti modi in cui il queefing può essere gestito, per consentire a entrambi i partner di sentirsi a proprio agio e far proseguire l'esperienza sessuale senza inibizioni:

Ignorare il rumore: il queefing accade e se non si avverte il ​​bisogno di affrontarlo durante il rapporto sessuale, non è necessario preoccuparsi di affrontare l'argomento con il/la partner. Se si ritiene di voler chiarire le cose, è sempre possibile parlarne in seguito. Affrontare la questione e riderci su, poi superare l'episodio: se il suono coglie alla sprovvista, potrebbe scatenare una risata con il/la partner, il che è del tutto naturale! Mantenere un atteggiamento spensierato riguardo alla situazione è un buon modo per evitare di sentirsi imbarazzati per l'evento. Assumere una posizione sessuale diversa: questa raccomandazione può fungere da un "cambio di argomento" che può distrarre da eventuali tensioni imbarazzanti, rimediando anche al potenziale motivo del queefing. Se ciò non bastasse, un altro modo per ridurre il queefing consiste nell'identificare quali posizioni causano più rumore. Tipicamente, il queefing si verifica in posizioni in cui la partner è capovolta "a pecorina" o piegata con le gambe divaricate o in aria, poiché. Inoltre, possono aumentare le possibilità di flati vaginali anche le spinte coitali molto rapide e cambiare posizione sessuale in modo repentino, soprattutto se si estrae completamente il pene e si reinserisce nel canale vaginale. Impegnarsi in qualche conversazione sexy: dare al partner un feedback positivo ed enfatizzare quanto sia piacevole l'esperienza sessuale in corso può ridurre l'imbarazzo dovuto al queefing e riportare entrambi a godere il momento intimo.

Importante! Mantenere una comunicazione aperta e sincera con il/la proprio/a partner può aiutare a diffondere i momenti imbarazzanti causati dal queefing. Potresti scoprire che il/la partner non si accorge nemmeno o non si preoccupa minimamente delle flatulenze vaginali. Allo stesso modo, parlandone, il/la partner potrebbe venire a sapere che il queefing non è affatto vissuto con disagio, portando ad un'esperienza sessuale più rilassata e senza stress.

Come ridurre gli episodi di Queefing

Per farla molto breve: il queefing non può essere evitato e non è qualcosa che si può controllare. Tuttavia, alcune precauzioni possono essere prese per ridurre la probabilità che avvenga.

Sebbene il queefing sia un argomento poco studiato, alcune ricerche hanno indicato che gli esercizi di Kegel possono rafforzare i muscoli del pavimento pelvico e ridurre la frequenza della flatulenza vaginale. I muscoli del pavimento pelvico possono risultare indeboliti da fattori quali gravidanza, parto, interventi chirurgici, invecchiamento, sforzi eccessivi per costipazione e sovrappeso. Semplici esercizi quotidiani possono portare a un migliore supporto muscolare intorno all'utero, vescica, intestino tenue e retto, determinando una serie di benefici per la salute, inclusa una diminuzione degli episodi di queefing.

Parlare con il/la partner e mantenere un sistema di comunicazione efficace è la chiave per un'esperienza sessuale felice, sana e divertente. Forse il queefing può servire come rompighiaccio per la conversazione sessuale e portare a discussioni ancora più stimolanti su come migliorare ulteriormente i momenti intimi insieme.

Da evitare assolutamente: tamponi interni

Alcune fonti suggeriscono l'uso di un assorbente interno per prevenire il queefing. A prescindere dal funzionamento o meno di questo rimedio, occorre ricordare che l'uso improprio dei tamponi interni è una delle cause della sindrome da shock tossico (TSS), condizione molto grave e potenzialmente pericolosa per la vita. In altre parole, è sconsigliato l'uso improprio di un tampone, soprattutto quando non si hanno le mestruazioni.