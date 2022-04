La fonte utilizzata per la stesura di questo articolo è il sito ufficiale del Ministero della Salute dedicato al nuovo Coronavirus.

Quarta dose o Second booster La seconda dose booster (o di rinforzo) - comunemente chiamata "quarta dose" di vaccino anti COVID - è raccomandata per alcune di categorie di pazienti ritenute fragili. Shutterstock Difatti, visto l'andamento della pandemia e il continuo circolare del virus SARS-CoV-2 in diverse varianti, nell'ottica di un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di massima precauzione, si è deciso di raccomandare la somministrazione di una ulteriore dose di vaccino per i soggetti che possono essere a maggior rischio di contrarre l'infezione e sviluppare la malattia in forma grave. Premesso che l'andamento della pandemia è in continua evoluzione, in questo articolo verranno riportate le informazioni aggiornate al 12 aprile 2022 (giorno in cui in alcune Regioni ha avuto inizio la somministrazione della second booster dose).

Quando farla? La quarta dose di vaccino può essere effettuata nelle categorie di pazienti riportate nel soprastante capitolo solo se è trascorso un intervallo minimo di tempo di almeno quattro mesi (120 giorni) dalla somministrazione della prima dose booster. Quarta dose e persone che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 Attualmente, l'indicazione per la somministrazione della seconda dose booster, o quarta dose che dir si voglia, NON si applica agli individui che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 dopo la somministrazione della prima dose booster. Soggetti immunocompromessi: quarta dose o prima dose booster? La somministrazione della quarta dose di vaccino deve essere promossa ed è raccomandata in tutti i soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria, per cause legate alla presenza di patologie di base o a trattamenti farmacologici, e ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido. In questa categoria di soggetti, infatti, la somministrazione della quarta dose deve essere considerata come l'equivalente di una dose di richiamo, poiché per loro il ciclo di vaccinazione primaria consiste di tre dosi .

Quali Vaccini si utilizzano? Analogamente a quanto avviene per la prima dose booster (o terza dose), i vaccini utilizzati per la quarta dose (o seconda dose booster) sono quelli ad mRNA attualmente disponibili nel nostro Paese. Entrando nello specifico, la quarta dose potrà essere effettuata con: Il vaccino Comirnaty di Pfizer che verrà somministrato al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml;

Il vaccino Spikevax di Moderna che verrà somministrato al dosaggio di 50 mcg in 0,25 ml.

Come si prenota la Quarta Dose? La modalità di accesso alla somministrazione della quarta dose di vaccino può variare da una Regione all'altra. In alcune Regioni è possibile prenotare l'appuntamento per ricevere la seconda dose booster telefonando ai numeri dedicati o tramite sportelli CUP; in altre Regioni, invece, i pazienti che possono riceverla potranno essere avvisati mediante ricezione di un SMS. Pertanto, si raccomanda di consultare le indicazioni fornite dalla propria ASL di riferimento. In alternativa, le informazioni possono essere richieste al proprio medico o al farmacista.