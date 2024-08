Diossina nell'aria dopo un incendio: è pericolosa?

Quest'articolo nasce per fornire un'idea più precisa di cosa e quali siano le diossine, di quali problemi possano provocare alla salute, e del perché il loro accumulo costituisce un problema reale sia per l'ambiente che per la salute pubblica.

In linea di massima, quindi, possiamo stare tranquilli per la nostra salute - ammesso che, ovviamente, "ognuno faccia quello che deve".

Fortunatamente, le diossine non sono tutte uguali, e si possono differenziare fortemente in base al potenziale nocivo (oltre che per la natura chimica).

Le diossine sono inquinanti tossici e cancerogeni che si possono liberare in grandi quantità dopo una combustione, come un incendio boschivo .

Nota : Gli incidenti di contaminazione con PCB sono spesso segnalati come diossina, a causa della loro importanza per la salute pubblica e per le implicazioni normative che ne conseguono.

Un'altra conseguenza dell'intossicazione acuta da diossina è la cloracne , simile all' acne giovanile , che, però, si manifesta in qualunque parte del corpo e a qualsiasi età, in seguito all'esposizione massiccia al tossico.

Non solo, per il loro potenziale tossico , le diossine sono potenzialmente responsabili di malattie della tiroide , endometriosi , diabete e danni al sistema immunitario , emopoietico e riproduttivo .

In pratica, le diossine sono molecole cancerogene e, come tali, a concentrazioni opportune, possono essere causa di diverse forme tumorali - in particolare linfomi , cancro al fegato e alla mammella .

In sostanza, moltiplicando la quantità di un particolare congenere per il suo TEF si ottiene la quantità tossicologicamente equivalente alla 2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina ; dopo questa conversione, tutti i congeneri simili alla diossina possono essere sommati per ottenere la quantità di tossicità equivalente risultante (TEQ), che fornisce una tossicità approssimativa della miscela misurata come 2,3,7,8-tetraclorodibenzodiossina.

Poiché le diossine si riferiscono a una classe così ampia di composti, che variano ampiamente in tossicità, è stato sviluppato un fattore di equivalenza tossica (TEF) per facilitare la valutazione del rischio e il controllo normativo.

Diossine e incendi: il problema è reale?

Sì, il problema è reale. Tuttavia, possiamo fare affidamento sulle autorità competenti, che si dimostrano costantemente attive e attente alla valutazione dei livelli di diossine nell'aria.

Certo, in questo senso potremmo fare alcune considerazioni utili a capire "quanto preoccuparci":

Le diossine sono inquinanti micidiali, perché l'organismo fa una gran fatica a smaltirle, e perché, ovviamente, sono molto nocive (sia in acuto che in cronico). Senza considerare un'esposizione acuta, come potrebbe avvenire trovandosi "sottovento" nei pressi di un grosso incendio, ciò a cui dobbiamo fare attenzione è l'esposizione cronica. Cosa vuol dire? Che è poco sensato preoccuparsi di un rogo a 100 km di distanza, se, nel resto dell'anno, mi espongo ad altre sorgenti di diossina, come: cucinare alimenti su brace di legna non perfettamente arsa, gettare nel fuoco rifiuti di vario genere (mozziconi di sigaretta, pellicole di plastica ecc.), accendere mezzi a motore all'interno di un garage chiuso, consumare frutta e verdura non lavate, consumare pesce proveniente da corsi d'acqua non controllati ecc.

Ma torniamo al problema degli incendi estivi. Per capire "se" e "quanto" possano essere realmente pericolose le diossine liberate dai roghi, abbiamo preso in considerazione uno studio svolto molto lontano dall'Italia, ma molto indicativo e interessante, intitolato:

"Impact of forest fires on the concentrations of polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofurans in coastal waters of central Chile" - Marco Salamanca, Cristian Chandía, Aldo Hernández - Sci Total Environ . 2016 Dec 15:573:1397-1405. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.07.113. Epub 2016 Jul 21.

È stata analizzata la relazione tra il verificarsi di incendi boschivi nel Cile centrale e la concentrazione totale di diossine e furani (PCDD/F) nelle acque costiere vicine. I dati per questa analisi sono stati ottenuti da un programma di monitoraggio ambientale a lungo termine (PROMNA) nella regione del Bío Bío. La quantificazione di PCDD/F è stata eseguita utilizzando HRGC/HRMS, presso il laboratorio MSS, in Inghilterra. Tra il 2006 e il 2014, sono stati osservati picchi a febbraio 2007 e 2012. Questi massimi di concentrazione hanno coinciso con i principali incendi boschivi nella regione Bio-Bio e in particolare con quelli nel bacino del fiume Itata. Gli incendi del gennaio 2012 hanno generato un'intensa risposta a breve termine, associata al trasporto atmosferico che aumenta le concentrazioni di congeneri di tipo furano a media tossicità (TCDF, PCDF e HxCDF) e, sei mesi dopo, è stato osservato un aumento della concentrazione di congeneri di tipo diossina a bassa tossicità (OCDD, HpCDD e HxCDD), in coincidenza con la massima portata invernale del fiume.

Questi risultati suggeriscono che gli incendi boschivi in ​​prossimità della zona costiera sono responsabili dell'aumento della concentrazione di PCDD/F osservato nell'area di studio.

Pertanto, da un lato possiamo stare tranquilli sulle concentrazioni atmosferiche controllate dalle autorità in Italia, ma, dall'altro, è sempre bene adottare delle sane abitudini complessive nello stile di vita, e non sottovalutare il problema nel cronico.