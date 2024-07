Quanto pesa un bambino alla nascita?

Un peso alla nascita molto elevato è solitamente causato dal fatto che il bambino è grande per l' età gestazionale , ma può essere causato da problemi di salute materna , come il diabete gestazionale e l' obesità . E' associato a tassi significativamente più elevati di morbilità neonatale .

Nota : "Piccolo", in riferimento all'età gestazionale, corrisponde a un valore inferiore al 10° percentile per età gestazionale e sesso.

Prevenzione: come comportarsi?

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente annunciato un'iniziativa per ridurre del 30% il basso peso alla nascita in tutto il mondo. Questa è una priorità di salute pubblica, poiché il peso alla nascita può avere effetti importanti a breve e lungo termine. L'OMS stima che, a livello mondiale, il 15-20% di tutte le nascite ogni anno sono considerate sottopeso, ovvero circa 20 milioni di nascite.

L'inizio delle cure prenatali è molto importante per aiutare a prevenire il basso peso alla nascita e i primi problemi medici.

Andare regolarmente dallo specialista è molto importante per la salute della madre e del bambino. Durante le visite, vengono controllati la nutrizione materna e l'aumento di peso, perché sono collegati all'aumento di peso del bambino.

E' essenziale che la madre segua una dieta sana. Mantenere una buona alimentazione, assumendo acido folico, che si trova nella frutta e nella verdura, è legato alla prevenzione delle nascite premature e del basso peso alla nascita. Anche alcol, sigarette e droghe dovrebbero essere evitati durante la gravidanza, perché possono portare a una crescita ridotta e ad altre complicazioni.

I medici sono anche in grado di monitorare le malattie mediche preesistenti, per assicurarsi che siano sotto controllo durante la gravidanza. Le madri con pressione alta e diabete di tipo 2 hanno maggiori probabilità di avere figli con basso peso alla nascita.

Disporre di cure prenatali convenienti, accessibili e culturalmente sensibili in tutto il mondo è un'azione essenziale per aumentare il tasso di peso normale alla nascita. Ciò è determinante non solo per trattare il basso peso alla nascita, ma anche per prevenirlo.

Altre azioni preventive includono: programmi per smettere di fumare, sistemi di distribuzione del cibo, riduzione dello stress e supporto dei servizi sociali.

