Quanto dura una scottatura solare e come rimediare

Una brutta scottatura può quasi cancellare quei ricordi di una giornata di relax in spiaggia o in piscina . La durata dei sintomi della scottatura solare dipende dal tipo e dalla gravità di scottatura.

Quanto dura la scottatura solare

Primi sintomi (arrossamento, gonfiore, bruciore) si intensificano nelle prime 12-24 ore

Risoluzione sintomi scottature 2-3 giorni fino a una settimana

Scottature di secondo grado: due settimane

Scottature di terzo grado: segni a lungo termine

La scottatura solare può durare pochi giorni, come oltre una settimana. La persistenza nel tempo di arrossamento e il disagio dipende in primis dalla gravità della scottatura. Le scottature solari di primo grado in genere si attenuano entro pochi giorni o una settimana, anche se la pelle potrebbe continuare a sfaldarsi o sbucciarsi per un paio di settimane. Le ustioni di secondo grado potrebbero essere dolorose per diverse settimane e potrebbero richiedere cure mediche. Le scottature solari di terzo grado, che sono molto rare, causano gravi danni alla pelle e richiedono cure a lungo termine.