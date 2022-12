L'influenza australiana si sta diffondendo molto rapidamente fra la popolazione e, in particolare, nelle fasce pediatriche. Un andamento che sicuramente ci si aspettava, ma - soprattutto in vista delle festività - sono in molti a chiedersi: quanto dura l'influenza australiana? Prima di rispondere a questa domanda, tuttavia, può essere utile fare un piccolo ripasso per capire cosa è l'influenza australiana, quali sono le cause e quali i sintomi cui prestare attenzione. Shutterstock

Quanti giorni dura in media l'influenza australiana? Quanto durano i sintomi? Come abbiamo detto, i sintomi dell'influenza australiana e delle influenze stagionali in generale sono ad esordio improvviso. In molti casi, essi compaiono dopo circa 1-2 giorni dall'avvenuto contagio, difatti, il periodo di incubazione dell'influenza è piuttosto breve. Una volta fatto il loro esordio, i sintomi dell'influenza australiana negli adulti perdurano solitamente per 3-4 giorni, per poi attenuarsi e arrivare alla guarigione completa nel giro di una settimana circa. Tuttavia, non si tratta di un valore assoluto, può esserci una grande variabilità fra un individuo e l'altro e, in alcune persone, alcuni sintomi come febbre, tosse, mal di gola, stanchezza, ecc. possono durare anche più a lungo, fino a una o due settimane. Influenza: quanto dura la febbre? https://www.my-personaltrainer.it/salute/influenza-quanto-dura-la-febbre.html La situazione può poi complicarsi nel qual caso vi sia la sovrapposizione di altre infezioni, sia di natura virale che di natura batterica (sovrainfezioni). In questi casi, la durata della malattia potrebbe essere maggiore, così come il tempo di guarigione e il periodo di convalescenza.

Quanto dura l'influenza australiana nei bambini? Secondo i dati forniti dal sistema di sorveglianza integrata InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'influenza australiana - benché interessi individui di tutte le età - sembra colpire soprattutto la popolazione in età pediatrica e, in particolar modo, i bambini con età inferiore ai 5 anni. In questa fascia della popolazione, la durata dell'influenza australiana sembra essere maggiore rispetto alla durata media negli individui adulti e può variare dai 5 ai 10 giorni. Ad ogni modo, anche in questi casi, può esserci una certa variabilità fra un bambino e l'altro: la durata dell'influenza australiana e dei suoi sintomi, difatti, potrebbe essere inferiore o superiore a quanto sopra indicato.