Quanti tipi di erezione ci sono?

Questo stesso meccanismo può verificarsi senza il coinvolgimento del cervello , in un'azione riflessa incontrollata che avviene nel midollo spinale . Questo spiega perché le persone con danni al midollo spinale possono ancora avere erezioni e perché è possibile avere erezioni quando non sono sessualmente eccitate.

Quali sono i diversi tipi di erezione?

Erezione riflessogena

Le erezioni riflessogene sono un tipo di erezione causata dalla stimolazione fisica dei genitali o di altre parti del corpo.

Cosa la provoca

A differenza delle erezioni psicogene - che sono causate da pensieri o fantasie sessuali - le erezioni di tipo riflessogeno sono il risultato di una stimolazione fisica diretta. Ciò può includere cose come il tocco fisico dei genitali esterni, la pressione o la vibrazione.

Quando si verifica

Questi tipi di erezione si verificano, di solito, durante i rapporti sessuali o la masturbazione.

Dal punto di vista fisiologico, l'erezione riflessogena si produce sia per diretto coinvolgimento dei centri superiori del SNC, che per via riflessa a livello dei centri lombosacrali dell'erezione. L'attivazione dei vari recettori sensitivi periferici permette che informazioni di sensibilità termica, tattile-vibratoria e dolorifica arrivino fino al tratto spino-talamico e, da qui, al talamo ed alla corteccia sensitiva, dove vengono in ultimo rielaborate. Tali afferenze somatiche-sensitive, provenienti dai genitali e trasportate dal nervo dorsale del pene, permettono di iniziare e mantenere una erezione riflessa.

Le erezioni riflessogene possono verificarsi anche a seguito di determinate condizioni mediche, come lesioni del midollo spinale o alcuni disturbi neurologici.

Erezione psicogena

Le erezioni psicogene, note anche come erezioni centrali, sono un tipo di erezione causata da pensieri o fantasie erotiche, piuttosto che da stimolazione fisica. Questi tipi di erezioni sono attivati dal cervello e sono il risultato di una complessa interazione di fattori psicologici, emotivi e fisiologici.

Cosa la provoca

Le erezioni di tipo centrale o psicogeno sono spesso accompagnate dal desiderio sessuale e possono essere innescati da stimoli visivi, uditivi, olfattivi, gustativi o immaginativi.

Quando si verifica

L'erezione psicogena può verificarsi durante il sonno, così come durante la veglia. Le erezioni psicogene possono anche essere considerate un segno precoce di eccitazione sessuale e sono necessarie affinché si verifichi l'attività sessuale.

Dal punto di vista fisiologico, l'erezione psicogena è strettamente dipendente dalle efferenze discendenti dai centri superiori (cerebrali) verso i distretti del midollo spinale T11-L2 e S2-S4. Da qui, il triplice sistema periferico permette una adeguata messa in opera dell'input centrale.

Erezione notturna

L'erezione notturna una forma di erezione spontanea che verosimilmente si realizza durante le fasi di sonno REM grazie al rilascio di ossido nitrico (NO) da parte delle terminazioni nervose non adrenergiche-non colinergiche (NANC).

Cosa la provoca

L'erezione notturna è causata dal rilascio di alcune sostanze chimiche nel cervello durante la fase REM del sonno. Si ritiene che tali erezioni notturne possano rappresentare un meccanismo intrinseco volto a proteggere l'integrità morfo-dinamica dei corpi cavernosi (completa ossigenazione dei tessuti).

Quando si verifica

Le erezioni notturne avvengono prevalentemente durante la fase REM del sonno. L'erezione notturna è un normale processo fisiologico che non è in genere motivo di preoccupazione. Quest'attività erettile spontanea si verifica negli uomini di tutte le età, a partire dagli stadi più precoci della vita di ciascun individuo e prosegue fino alla più tardiva senescenza.

Le erezioni notturne non sono correlate all'eccitazione o al desiderio sessuale e la maggior parte degli uomini non si renderà conto di avere un'erezione. In un soggetto giovane e sano, si verificano mediamente 4 episodi erettili per notte.