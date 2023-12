Il mal di testa è una delle problematiche più diffuse in assoluto, a tutte le età. C'è chi ne soffre sporadicamente e chi invece ne è soggetto con una certa frequenza. Ma quanti mal di testa al mese sono considerati normali e quando invece bisogna preoccuparsi? In genere, si parla di cefalea frequente se si hanno meno di 15 crisi al mese e di cefalea cronica quando gli episodi sono più di 15.

Si tratta di tre malattie a sé stanti, non legate ad altri processi patologici, che si distinguono fra loro per tipologia di dolore , frequenza, intensità e durata degli attacchi e regione del capo interessata dal dolore. Esistono, comunque, altre tipologie di mal di testa meno frequenti associate a malattie precise, dalla sinusite alla nevralgia.

Se si è soggetti al mal di testa dunque è sempre bene parlarne con il medico per capire le caratteristiche e la natura della propria problematica e capire come meglio agire per fronteggiare la situazione.

In linea di massima comunque se si supera la soglia di 15 attacchi al mese si è in presenza di una malattia cronica che richiede interventi mirati. Ovviamente anche un numero inferiore di episodi può essere problematico, a maggior ragione se il dolore è intenso e impedisce di condurre una vita normale.

In linea di massima, si parla di mal di testa i nfrequente quando si verifica meno di un attacco al mese , di mal di testa frequente se compaiono da 1 a 15 crisi al mese e di mal di testa cronico se gli episodi dolorosi mensili sono più di 15 . A seconda delle diverse forma di mal di testa però ci sono criteri più specifici e mirati per classificare frequenza, intensità e durata del dolore.

Il diario del mal di testa

Il primo passo per curare e anche prevenire la cefalea, di qualunque tipo, consiste nell'eliminare o quanto meno ridurre l'esposizione ai fattori scatenanti. Per conoscere quali sono è utile tenere una sorta di "diario del mal di testa" dove annotare, ogni volta che si soffre di un attacco cefalea, le attività svolte prima della sua comparsa, come pure i cibi consumati, gli eventuali farmaci assunti, i fattori ai quali ci si è esposti e così via.

In questo modo, controllando come si sono svolte le giornate in cui sono comparsi gli episodi dolorosi, si individuano con più facilità i fattori predisponenti. È utile anche annotare i sintomi avvertiti più frequentemente prima o durante le crisi dolorose, sia per aiutare il medico a inquadrare meglio la situazione sia per capire se i disturbi sono più accentuati in determinate situazioni.