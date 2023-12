Quanti giorni può durare un mal di testa?

Il mal di testa , soprattutto in alcune tipologie e forme, rappresenta uno dei dolori più invalidanti e intensi che ci siano. È normale dunque che chi ne soffre si chieda per quanto tempo starà male e se la situazione potrà risolversi nel breve periodo. In realtà, non è facile dire con esattezza quanto può durare un mal di testa perché entrano in gioco diverse variabili. In genere, comunque, dura da pochi minuti a una settimana al massimo.

Mal di testa: che cos'è

Comunemente, l'espressione "mal di testa" è utilizzata per indicare tutti i tipi di dolore che interessano la regione cranica. In realtà, di cefalea (è questo il termine scientifico per il mal di testa) non ne esiste una sola, ma tantissime forme diverse, alcune legate anche ad altre malattie come sinusite o nevralgie.

Tuttavia, le forme principali di mal di testa però sono tre: l'emicrania, la cefalea tensiva e la cefalea a grappolo. Tutte possono essere episodiche o croniche: nel primo caso, le crisi dolorose hanno una frequenza sporadica, comparendo per meno di quindici giorni al mese.



Si parla di cronicizzazione, invece, quando il dolore compare con una frequenza elevata, per almeno quindici giorni al mese, per più di sei mesi, senza rispondere ai trattamenti e associandosi spesso a depressione e disabilità. La forma che cronicizza con maggiore facilità è l'emicrania.