Quanti giorni può durare il mal di schiena?

La durata del mal di schiena è variabile

Sebbene sia flessibile e robusta, la colonna vertebrale è una zona anche molto delicata e sottoposta a diversi sforzi ogni giorno: questo spiega perché tutti, bambini inclusi, almeno una volta nella vita, hanno sofferto genericamente di mal di schiena.

Ma non tutti i mal di schiena sono uguali: dietro a questa espressione si possono nascondere problematiche molto differenti causate da fattori ben distinti, che si differenziano non solo per tipologia, natura e sede del dolore, ma anche per la sua durata. A seconda dell'origine del problema, dunque, si hanno tempistiche differenti di risoluzione.

Nella maggior parte dei casi, comunque, il mal di schiena migliora nel giro di qualche giorno o settimana (in media da 1 a 6-8 settimane), in maniera spontanea o ricorrendo a trattamenti specifici. Tuttavia, può capitare che recidivi, ossia che si ripresenti a distanza di qualche tempo.