Quanti giorni ci vogliono perché l'antibiotico faccia effetto?

Introduzione Gli antibiotici sono fra i farmaci più usati in assoluto, purtroppo spesso a sproposito e anche in maniera sbagliata. Una delle domande più comuni che si pongono le persone quando iniziano una cura antibiotica è quando cominceranno a fare effetto questi farmaci. In genere, entrano in azione non appena introdotti nell'organismo, ma i loro effetti benefici non saranno immediati e compariranno in un lasso di tempo variabile a seconda della tipologia e della gravità della problematica presente, oltre che delle condizioni e delle caratteristiche del paziente e dalla tipologia di antibiotico scelto. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Cosa sono gli antibiotici Gli antibiotici sono farmaci che agiscono rallentando o bloccando la proliferazione dei batteri: sono quindi indicati solo in presenza di infezioni batteriche, mentre non hanno alcuna utilità nel caso di infezioni di natura virale. Ecco perché non vanno utilizzati nell'influenza o nel raffreddore, che sono disturbi scatenati da virus, a meno che non sia intervenuta anche una sovrainfezione batterica. Usare gli antibiotici nelle situazioni in cui non sono necessari aumenta il rischio che i batteri sviluppino una resistenza nei loro confronti. Di conseguenza, quando questi farmaci saranno davvero necessari potrebbero non funzionare più. Gli antibiotici sono detti batteriostatici se bloccano la proliferazione dei batteri mentre battericidi se agiscono uccidendo ed eliminando i batteri. Il medico potrebbe decidere di non prescriverli sin da subito, ma di attendere qualche giorno per osservare l'evolversi della situazione e vedere se subentrano miglioramenti spontanei.

Antibiotici, dopo quanto fanno effetto Gli antibiotici sono farmaci molto potenti, che in genere iniziano a fare effetto nel giro di poco tempo. Sapere esattamente dopo quanto fanno effetto tuttavia non è possibile perché i loro benefici inizieranno a comparire con tempistiche diverse da caso a caso: molto dipenderà dal tipo di infezione presente, dalla sua gravità, dalle condizioni generali del paziente e dalle sue caratteristiche, oltre che dal tipo di farmaco scelto. In linea generale, se il disturbo non è troppo intenso e la persona non ha altri disturbi, il farmaco tenderò ad agire più velocemente. Al contrario, se l'infezione è seria ed estesa, la persona ha un sistema immunitario debole e mal funzionante e/o soffre di altre patologie o condizioni pregresse, ci potrebbe volere più tempo. Come accennato, anche la tipologia di medicinale scelto è importante perché alcuni farmaci agiscono più rapidamente di altri. In linea di massima, i primi benefici dovrebbero iniziare a essere evidenti nel giro di due-tre giorni. Tuttavia, va detto che nei casi più complessi potrebbero volerci anche diversi giorni, se non settimane, di trattamento per poter apprezzare i primi miglioramenti. Anche nel caso in cui si inizi a stare meglio rapidamente però è essenziale non interrompere il trattamento anzitempo, per non rischiare di compromettere l'efficacia della terapia: è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medico e continuare la cura fino al termine previsto.