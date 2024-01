Quando preoccuparsi del mal di schiena?

Introduzione

Il mal di schiena, generalmente, non deve destare particolare preoccupazione o allarmismo. Moltissimi soggetti ne soffrono, per cause eterogenee, che vanno da quelle meccaniche, posturali o patologiche come la presenza di un'ernia al disco. Esistono, tuttavia, alcuni sintomi che è bene indagare accuratamente con una visita dallo specialista.