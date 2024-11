Quando l’influenza diventa grave?

L’influenza è una malattia grave?

Normalmente, l'influenza è una malattia ben gestibile, che non causa particolari complicanze e si risolve spontaneamente anche se può comunque essere fastidiosa e debilitante. Tuttavia, in alcuni casi specifici e soprattutto nelle persone fragili può essere molto pericolosa.

Inoltre, non va dimenticato che contagia migliaia di cittadini. Secondo le stime, in Italia ogni anno si verificano alcuni milioni di casi e la malattia causa circa 8.000 decessi, di cui l'85% circa negli ultra-65enni. Per questo gli esperti invitano a non sottovalutarla.