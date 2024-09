Quali sono le vie di trasmissione dell’influenza?

Come si trasmette l’influenza? I virus influenzali si trasmettono principalmente attraverso l'inalazione delle goccioline di saliva e delle secrezioni respiratorie emesse da persone infette. Tuttavia, sebbene meno frequentemente, la trasmissione dell'influenza può avvenire anche attraverso il contatto diretto con soggetti infetti e tramite utensili o oggetti. Infatti, il virus dell'influenza può persistere a lungo su parti del corpo e superfici.

Attraverso quali vie i virus influenzali penetrano nell'organismo? Le vie respiratorie , principalmente la cavità nasale.

, principalmente la cavità nasale. La mucosa orale .

. La via congiuntivale, ossia gli occhi.

Come avviene il contagio per via aerea? I virus influenzali si trasmettono per via aerea quando entrano nell'organismo dopo che la persona sana inala le goccioline di saliva o le secrezioni di muco emesse da un soggetto infetto mentre starnutisce, tossisce o parla. Se le goccioline respiratorie contenenti i virus dell'influenza entrano in contatto con le membrane mucose, come quelle del naso o della bocca, infatti, inizia la replicazione virale responsabile della malattia. Più la distanza fra i due individui è ridotta e più è facile che avvenga il contagio. Le goccioline respiratorie prodotte quando si tossisce o si starnutisce in genere sono di dimensioni superiori a 5 micrometri (µm) e viaggiano per meno di due metri prima di cadere nell'aria. Quelle emesse quando si respira, invece, essendo più piccole, possono anche rimanere sospese nell'aria più a lungo. Per questo, i luoghi chiusi e affollati sono più a rischio: in questi ambienti, infatti, le probabilità di respirare o ingerire particelle infette sono maggiori.

Ci si può ammalare anche toccando una persona infetta? Sebbene in maniera meno frequente, la trasmissione dei virus dell'influenza può avvenire anche per contatto diretto con persone infette. Talvolta, basta toccare un soggetto malato e poi portarsi le mani contaminate alla bocca, agli occhi o sul naso per ammalarsi a propria volta. Ecco perché si consiglia di lavarsi spesso le mani con acqua e sapone, soprattutto quando si frequentano luoghi pubblici.

Il contagio può avvenire toccando oggetti e superfici? Il contagio può avvenire anche in maniera indiretta, se si toccano oggetti usati dalla persona malata e poi si portano le mani alla bocca o al naso. Addirittura ci si può ammalare anche tramite superfici non entrate a diretto contatto con il soggetto infetto, perché le sue goccioline respiratorie, trasportare nell'aria, possono contaminare gli oggetti vicini. I virus, infatti, sopravvivono anche fuori dall'organismo e, a seconda delle condizioni, possono rimanere infettivi per molte ore.

Quando iniziano a essere contagiosi i malati? I malati iniziano a essere contagiosi già 36-48 ore prima della comparsa dei sintomi, anche per questo la malattia si diffonde facilmente. Un adulto può trasmettere il virus da tre a sette giorni dopo l'inizio della malattia, talvolta anche dieci giorni dopo. I bambini e i soggetti con sistema immunitario debole sono contagiosi ancora più a lungo. I virus influenzali dunque possono essere trasmessi anche da persone apparentemente sane.

Per quanto tempo i virus influenzali rimangono nell'aria? Il tempo in cui i virus influenzali rimangono nell'aria dipende dalle dimensioni delle particelle in cui vengono trasportati. Per esempio, le goccioline respiratorie di dimensioni comprese tra 5 e 100 µm possono rimanere nell'aria per circa cinque minuti prima di cadere sulle superfici vicine. Le particelle aerosolizzate emesse con il respiro, o trasportate dall'aria, possono rimanere nell'aria più a lungo, a maggior ragione se il flusso d'aria o la ventilazione sono scarsi. Oltre alle dimensioni delle particelle, ci sono altri fattori che possono avere un ruolo importante, come temperatura e umidità: il virus dell'influenza è più stabile a temperature più basse e generalmente ha maggiori probabilità di diffondersi a livelli di umidità più bassi. Da sapere inoltre che l'esposizione ai raggi UV può inattivare i virus influenzali.