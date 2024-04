Quali sono i sintomi della pressione alta?

Introduzione La pressione alta - in termini tecnici ipertensione – è detta anche "killer silenzioso" perché spesso non dà grandi segni di sé, se non quando la situazione è già compromessa. Ecco perché gli esperti insistono sull'importanza di sottoporsi a controlli regolari, a maggior ragione in presenza di altri fattori di rischio, come l'ipercolesterolemia. Tuttavia, esistono alcuni sintomi di pressione alta, spesso velati, che devono insospettire la persona se persistono a lungo e magari non migliorano nemmeno con il ricorso a trattamenti specifici. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Che cos’è la pressione e perché è importante La pressione arteriosa è la spinta esercitata dal sangue sulle pareti delle arterie mentre scorre al loro interno. Dipende dalla forza e dal ritmo con cui il cuore si contrae spingendo il sangue nei vasi sanguigni, dalla viscosità e quantità di sangue in circolo e dalla resistenza esercitata dalle pareti dei vasi stessi. In relazione ai movimenti compiuti dal cuore per pompare il sangue nei vasi, si distingue fra pressione massima e minima: la massima o sistolica è la pressione esercitata dal sangue sulle pareti delle arterie durante la fase di contrazione e di spinta del cuore; la minima o diastolica, invece, è la pressione presente nei vasi sanguigni quando il cuore si dilata per accogliere il sangue in arrivo dalle vene. La pressione è un parametro importante perché è indicativa dello stato di salute dell'organismo, soprattutto dell'apparato cardiovascolare. Quando supera certe soglie diventa un fattore di rischio molto importante poiché aumenta le probabilità di essere colpiti da patologie serie, come ictus cerebrale, infarto e insufficienza renale. Per questo è importante monitorarla e capire quando si alza troppo.

Quando la pressione è alta Massima: uguale o superiore a 140 mmHg

Minima: uguale o superiore a 90 mmHg Secondo le ultime linee guida della Società europea dell'ipertensione (ESH), la pressione è considerata alta quando i valori della massima sono uguali o superiori a 140 millimetri di mercurio o mmHg (l'unità di misura della pressione) e quelli della minima a 90 mmHg. Più questi valori crescono, più l'ipertensione diventa severa e mette a rischio la salute di cuore, arterie e cervello. I valori ideali invece sono meno di 120 mmHg per quanto riguarda la sistolica e di 80 mmHg per la diastolica. Alcune oscillazioni della pressione sono normali e possono essere legate per esempio alla postura assunta, alla temperatura esterna, all'attività fisica, alle emozioni provate. Essere ipertesi vuol dire avere valori di pressione sanguigna costantemente al di sopra della norma, anche quando si è distesi e tranquilli.

I primi sintomi della pressione alta Mal di testa improvviso , specie al mattino

, specie al mattino Alterazioni della vista ( visione offuscata oppure presenza di puntini luminosi davanti agli occhi)

oppure presenza di puntini luminosi davanti agli occhi) Ronzii nelle orecchie

nelle orecchie Sensazione di stordimento e di testa "pesante"

Vertigini

Perdite di sangue dal naso Il più delle volte, i soggetti ipertesi non avvertono sintomi caratteristici per cui non scoprono di avere la pressione alta finché non la misurano. Tuttavia, in alcuni casi può manifestarsi in maniera velata, con i segnali sopra elencati. Con il passare del tempo, se non si interviene, queste manifestazioni possono aumentare di frequenza e intensità. Inoltre, possono comparire altri disturbi.

Le conseguenze Il fatto che l'ipertensione sia "silenziosa" induce molti individui a pensare che sia innocua. In realtà, sebbene non si manifesti per lungo tempo o causi sintomi poco caratteristici, nuoce comunque alla salute. Infatti, la pressione alta logora i vasi, che si deteriorano progressivamente e perdono via via elasticità. Questo favorisce anche la formazione di trombi e l'accumulo di colesterolo negli strati più interni, che si ispessiscono fino a ostruire il lume e a ostacolare la circolazione. Di conseguenza, il sangue scorre con fatica nell'organismo. Alla lunga possono comparire malattie a carico dei vasi sanguigni, del cuore, del cervello, dei reni e dell'occhio.