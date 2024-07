Se i sintomi dell'eritema solare sono particolarmente gravi o non migliorano con i trattamenti, può essere necessario consultare un medico , che potrebbe prescrivere dei rimedi farmacologici .

I sintomi dell'eritema solare generalmente compaiono entro poche ore dall'esposizione al sole e possono durare per alcuni giorni. Questi includono un arrossamento della pelle , che può risultare arrossata e calda al tatto, e prurito . Possono manifestarsi anche desquamazione , dolore , gonfiore , e, nei casi più gravi, vescicole o bolle , febbre, brividi, vertigini e mal di testa.

Quali sono i fattori di rischio per l'eritema solare?

Oltre all'esposizione ai raggi solari per lunghi periodi, fattori come il proprio fototipo, le condizioni ambientali o l'assunzione di farmaci fotosensibilizzanti possono incrementare il rischio di eritema solare.