Quali sono i disturbi del sonno? Riconoscerli per eliminarli

Circa un terzo degli adulti riferisce sintomi di insonnia e il 4-22% soddisfa i criteri per il disturbo dell'insonnia [American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR), Fifth edition - Text Rivision. 2022].

Per essere diagnosticato un disturbo di insonnia, i disturbi del sonno devono verificarsi almeno tre notti a settimana per almeno tre mesi e causare disagio o problemi significativi sul lavoro, a scuola o in altre aree importanti del funzionamento quotidiano di una persona . Non tutti gli individui con disturbi del sonno sono angosciati o hanno problemi.

Trattamento e auto-aiuto

I problemi del sonno possono essere migliorati con abitudini regolari. Se i tuoi problemi persistono o se interferiscono con lo stile di vita, è bene cercare la valutazione e il trattamento da un medico.

I disturbi del sonno dovrebbero essere affrontati in modo specifico indipendentemente dai problemi mentali o di altro tipo. L'insonnia cronica viene generalmente trattata con una combinazione di farmaci per il sonno e tecniche comportamentali, come la terapia cognitivo comportamentale. Diversi tipi di farmaci possono essere utilizzati per trattare l'insonnia e per aiutarti ad addormentarti o a mantenere il sonno. La maggior parte di questi può dare assuefazione e dovrebbe essere utilizzata solo per brevi periodi e sotto supervisione medica. Alcuni antidepressivi vengono usati anche per trattare l'insonnia.

La maggior parte dei farmaci da banco per il sonno contengono antistaminici, comunemente usati per trattare le allergie. Non creano dipendenza, ma possono diventare meno efficaci nel tempo. Possono anche contribuire a confusione, visione offuscata, ritenzione urinaria e cadute negli anziani, e devono essere usati con cautela in questa popolazione.

Molte persone si rivolgono ad approcci sanitari complementari per aiutarsi. Secondo il National Institutes of Health, alcuni potrebbero essere sicuri ed efficaci, altri non dispongono di prove a sostegno della loro efficacia o sollevano problemi di sicurezza.

Le tecniche di rilassamento , utilizzate prima di andare a dormire, possono essere utili per l'insonnia.

Gli integratori di melatonina possono essere utili per le persone che soffrono di alcuni tipi di insonnia. La sicurezza a lungo termine non è stata studiata.

Gli approcci corpo-mente, come la consapevolezza, la meditazione, lo yoga, la massoterapia e l'agopuntura, non hanno prove che dimostrino la loro utilità, ma sono generalmente considerati sicuri.

Erbe e integratori alimentari non hanno dimostrato di essere efficaci contro l'insonnia. Ci sono problemi di sicurezza per alcuni, tra cui L-triptofano e Kava, mentre altri potrebbero interagire con i farmaci prescritti.

Informa il tuo medico di eventuali medicinali alternativi o integratori che stai assumendo.