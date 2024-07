Quali sono gli effetti dell’ipotiroidismo sul corpo?

L'ipofisi, in pratica, dice alla tiroide quando aumentare o ridurre la produzione ormonale: nel primo caso manda in circolo il TSH , che stimola la produzione di ormoni, nell'altro lo trattiene, mettendo a riposo la tiroide.

Cosa succede quando la tiroide funziona poco?

Quando la produzione di ormoni tiroidei diminuisce a causa dell'ipotiroidismo, molti processi del corpo rallentano e cambiano. In particolare, l'ipotiroidismo può influenzare il metabolismo, le funzioni mentali, il livello di energia e i movimenti intestinali.

L'ipotiroidismo può avere effetti su qualsiasi parte del corpo, dal cervello alla pelle, ma le manifestazioni sono diverse da persona a persona. A seconda di quanto diminuisce la produzione di ormone tiroideo, i sintomi potrebbero essere da lievi a gravi.

Per confermare la diagnosi ipotiroidismo, è necessario eseguire esami del sangue per controllare i livelli di ormone tiroideo. La terapia consiste nell'assunzione compresse a base di tiroxina, un ormone di sintesi in grado di mantenere un normale equilibrio di TSH, T3 e T4. Una volta trovato il dosaggio adeguato, i sintomi dovrebbero migliorare.