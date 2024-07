Quali sono gli effetti collaterali degli antinfiammatori? Cosa succede se abusi?

Tratto da: The dangers of NSAIDs: look both ways - Abigail Davis, GP Registrar, John Robson, GP and Reader - Journal List Br J Gen Pract v.66(645); April 2016 PMC4809680 - Br J Gen Pract. 2016 Apr; 66(645): 172–173. doi: 10.3399/bjgp16X684433.

Nonostante le controindicazioni e le linee guida per l'uso dei FANS, il loro utilizzo nei gruppi ad alto rischio rimane sostanziale e non vi è stata alcuna riduzione complessiva nel volume di prescrizioni.

I farmaci antinfiammatori non steroidei ( FANS ) sono responsabili del 30% dei ricoveri ospedalieri per ADRs, principalmente dovuti a sanguinamento , infarto , ictus e danno renale .

Il National Institute for Health and Care Excellence (NICE) definisce i pazienti ad alto rischio come:

Le persone anziane hanno un rischio basale più elevato di eventi cardiovascolari, emorragie gastrointestinali e funzionalità renale compromessa, tutti fattori ulteriormente aumentati dai FANS. La prescrizione di FANS è comune in questa popolazione anziana, con il 9% dei pazienti di età > 70 anni che riceve una prescrizione per > 3 mesi. Anche l'automedicazione è diffusa e il 30% di un campione di popolazione generale nei Paesi Bassi ha riferito di aver utilizzato FANS nelle 4 settimane precedenti.

Il sanguinamento è la conseguenza più nota di tutti i tipi di utilizzo dei FANS. I FANS non selettivi aumentano il rischio di sanguinamento gastrointestinale di 4 volte, mentre gli inibitori della COX-2 aumentano questo rischio di 3 volte. La co-prescrizione di FANS con corticosteroidi aumenta il rischio di sanguinamento di 12 volte, lo spironolattone di 11 volte e gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina ( SSRI ) di 7 volte. I sanguinamenti gastrointestinali durante l'assunzione di FANS hanno maggiori probabilità di essere fatali, con una mortalità del 21%., mentre nei pazienti che non assumono FANS è pari al 7%.

La coomorbilità e la politerapia aumentano con l'età, così come l'incidenza di patologie muscoloscheletriche croniche come l' osteoartrosi , per le quali vengono spesso prescritti i FANS. I FANS aumentano il rischio di ospedalizzazione nelle persone anziane e molteplici comorbidità e politerapia, aumentano il rischio di malattie cardiovascolari e di eventi emorragici.

I FANS influenzano il sistema cardiovascolare , gastrointestinale, renale e respiratorio . I FANS riducono l'effetto antipiastrinico dell' aspirina e hanno un effetto trombogenico sulla funzione piastrinica. I FANS aumentano la pressione sanguigna sistolica di 5 mmHg e aumentano la ritenzione di liquidi . Nei pazienti che assumono coxib, diclofenac e ibuprofene a dosi più elevate, questi effetti causano un aumento del rischio di 7-9 eventi cardiovascolari non fatali e 2 eventi cardiovascolari fatali per 1.000 pazienti all'anno. Tutti i FANS raddoppiano il rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca .

Cosa potremmo fare per migliorare?

Ma è abbastanza buono? Nonostante i danni ben pubblicizzati dei FANS, sostenuti dalle avvertenze e dalle controindicazioni dell'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) per l'uso di diclofenac e COX-2 nelle malattie cardiovascolari,9 i decessi dovuti ai FANS rimangono molto elevati: più decessi che per incidenti stradali e due volte tanti decessi quanti per asma o cancro cervicale.10 Sebbene si sia verificata una certa diminuzione nell'uso di diclofenac e COX-2, il numero totale di prescrizioni è cambiato molto poco negli ultimi 10 anni. Negli Stati Uniti la campagna "Choosing Wisely" ha dimostrato che, senza ulteriore supporto sistematico, i medici potrebbero non rispondere adeguatamente alle avvertenze e alle linee guida.11 Esiste quindi un urgente bisogno di considerare l'uso dei FANS nel più ampio contesto della sicurezza. La sicurezza è un attributo a livello di sistema che ha ricevuto molta meno attenzione nelle cure primarie che in ambito ospedaliero. Sono necessari ulteriori metodi a livello di sistema per garantire una prescrizione più sicura, con la revisione dell'uso esistente dei FANS e il supporto decisionale affinché i medici guardino in entrambe le direzioni – sanguinamento ed eventi CVD – prima di prescrivere.

Uno studio di fattibilità condotto su quattro ambulatori generali in Scozia per migliorare la sicurezza della prescrizione nelle cure primarie ha identificato i pazienti a cui erano stati prescritti sia FANS che antiaggreganti. Quando il farmaco veniva esaminato da un medico di famiglia, la prescrizione poteva essere modificata in un terzo dei casi. Lo studio PINCER, condotto utilizzando i farmacisti, ha inoltre dimostrato l'efficacia di procedure sistematiche per identificare e ridurre le prescrizioni inappropriate.

I FANS sono prontamente disponibili come farmaci da banco e l'educazione del paziente costituisce una parte essenziale di qualsiasi strategia di riduzione del rischio con la co-prescrizione di un inibitore della pompa protonica a pazienti di età superiore a 65 anni o ad alto rischio di complicanze gastrointestinali.

I sistemi IT che utilizzano "strumenti di attivazione" sono in grado di identificare sistematicamente i pazienti in età avanzata ad alto rischio di sanguinamento e CVD per consentire la revisione clinica. Le iniziative sistematiche di miglioramento della qualità sono attese da tempo. Questi dovrebbero coinvolgere le parti interessate locali, diffondere orientamento e formazione, fornire supporto informatico e sviluppare controlli tra pari identificabili, compresi incentivi finanziari. Devono includere pazienti, farmacisti comunitari e dentisti e allineare i programmi di miglioramento nell'assistenza primaria e secondaria. L'uso dei FANS merita da tempo un'attenzione a livello di sistema.