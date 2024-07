Quali regole seguire in estate per le lenti a contatto?

Perché chi usa le lenti a contatto deve fare più attenzione in estate?

L'estate è una stagione particolarmente insidiosa per chi usa le lenti a contatto. Infatti, diversi fattori tipici della bella stagione, come cloro, salsedine, granelli di sabbia e sole possono trasformare questi dispositivi in potenziali pericoli per gli occhi, aumentando il rischio di disturbi come irritazioni e infezioni.

Ecco perché in estate bisogna prestare ancora più attenzione nell'utilizzo e nella gestione delle lenti a contatto.