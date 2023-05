Quali profumi attirano le zanzare e quali sono repellenti?

Introduzione

L'estate è alle porte e con sé porta anche il rischio di punture di zanzare che, dovendo scegliere la propria preda, si indirizzano su quella che emana odori più appetibili. La combinazione tra i profumi dei saponi e dei deodoranti usati ogni giorno, e gli odori fisiologici di ognuno, come il sudore, possono creare un mix particolarmente appetibile per le zanzare.

Ad aver scoperto quale sia il "banchetto" preferito delle zanzare ci ha pensato un team di studiosi della Virginia Tech (Usa) che ha pubblicato una ricerca sulla rivista iScience sui gusti delle zanzare attirate da particolari profumi dei saponi, non solo utilizzati per la detersione quotidiana, ma anche detersivi e ammorbidenti per gli indumenti. L'interazione tra gli odori, dei detergenti e quelli naturali di ogni persona, ma anche quelli degli ambienti in cui si vive, e ciò che si mangia, determinano il mix più o meno attrattivo per le zanzare. Ciò è dovuto al nutrimento delle zanzare stesse che non si cibano solo di sangue, ma anche di nettare delle piante, il cui profumo, spesso, ricorda quello di molti saponi o deodoranti.