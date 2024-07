Quali malattie peggiorano con il caldo?

Perchè il caldo è pericoloso per la pressione?

Le temperature elevate hanno evidenti ripercussioni sull'apparato cardiovascolare. Ciò si verifica in maniera evidenti sui valori pressori: la pressione arteriosa, infatti, si riduce per via della dilatazione dei vasi sanguigni che in questo modo cercano di ristabilire u equilibrio della temperatura interna. Ciò aumenta il pericolo di sincope, soprattutto in chi è più fragile, chi si cura con farmaci antipertensivi o chi, in condizioni normali, ha la pressione bassa.

Chi ha la pressione alta ed è in cura con gli antipertensivi, invece, dovrà consultare il proprio medico per rivalutare eventualmente la terapia riducendo i dosaggi. Il caldo, infatti, potenzia l'azione dei farmaci anti ipertensivi. In estate, per tali ragioni, è opportuno controllare la pressione arteriosa più spesso del solito proprio per verificare che non stia scendendo troppo.