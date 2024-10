Quali conseguenze ha il mal di schiena?

Il mal di schiena è un disturbo che può essere molto intenso e arrivare a influire negativamente sulla qualità della vita. Già oggi è l'ottava causa di disabilità e infermità al mondo e secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Lancet, condotto su 204 paesi, entro il 2050 salirà al settimo posto di questa speciale classifica, scavalcando una patologia estremamente invalidante come la malattiadi Alzheimer . Dunque minimizzarlo e sottovalutarlo è profondamente sbagliato e pericoloso.

Per capire come trattare il problema, è essenziale inquadrarlo correttamente.

Può trattarsi solo di un indolenzimento, di una contrattura o di una lesione vera e propria, può dipendere da una cattiva postura o magari da un trauma , può comparire con gli anni a causa dei cambiamenti cui è soggetta la colonna vertebrale o esordire in giovane età, magari per una predisposizione di base o un incidente.

Di mal di schiena non ne esiste un solo tipo, ma tante tipologie differenti. Si tratta infatti di un disturbo dalle mille sfaccettature e dalle mille cause.

Quando diventa cronico?

Con l'espressione mal di schiena cronico si intende un dolore alla colonna vertebrale che persiste per almeno tre-sei mesi, arrivando a causare limitazioni nel movimento e a compromettere la qualità di vita della persona. In alcuni casi è limitato alla schiena, in altri si irradia fino a glutei, fianchi e gambe. Ogni persona, infatti, riferisce sensazioni differenti.

Spesso, il disturbo è il risultato di un mix di cause diverse, come difetti di postura, sforzi e vizi ripetuti dovuti alla professione svolta, malattie infiammatorie, pregressi interventi chirurgici. Quasi sempre comunque dipende da un mal di schiena acuto trascurato o non trattato adeguatamente.