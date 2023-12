Quali cibi fanno venire la carie più facilmente

Esistono cibi , soprattutto contenenti zucchero (ma non solo) che rappresentano un fattore di rischio elevato per l'insorgenza della carie . Vengono definiti cibi cariogeni, e spesso agiscono sul ph che provoca deterioramento dello smalto, favorendo così placca e carie.

Cibi cariogeni: cosa significa

Vengono definiti alimenti cariogeni, tutti quei cibi che, se consumati con frequenza o in quantità, possono causare la carie. Un cibo cariogeno, nello specifico, contiene carboidrati, scomposti dalla saliva, all'interno del cavo orale, in zuccheri. Un processo che provoca un abbassamento del ph che va a deteriorare e rovinare lo smalto dei denti, barriera protettiva per eccellenza, favorendo l'insorgenza della carie.

I cibi cariogeni per eccellenza sono quelli zuccherati e amidacei che, una volta introdotti in bocca, vengono aggrediti dai batteri della placca che si nutrono del dolce secernono sotto forma di acidi che continuano la loro azione per almeno 20 minuti, da quando abbiamo ingerito il cibo. Questi ultimi vanno a deteriorare lo smalto, demineralizzandolo. Così si forma la carie.

Vien da sè che la frequenza con la quale si consumano alimenti cariogeni, quindi zuccheri e amidi, moltiplica la possibilità di formazione di acidi che vanno ad intaccare i denti, a rischio carie.