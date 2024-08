Sport per abbassare la pressione: che ginnastica fare per la pressione alta?

Per logica, l'allenamento più efficacie dovrebbe includere entrambe le tecniche, con una predilezione quantitativa dell' allenamento aerobico , e senza dimenticare che anche l'allenamento di forza - non potendo essere impostato troppo sull'intensità - richiede un volume adeguato.

L'allenamento contro resistenza , ovvero di anaerobico di forza , mostra un'efficacia più contenuta. Gli studi mostrano però che il carico allenante rappresenta una discriminante di grande valore, così come la durata del protocollo nelle settimane; i soggetti che rispondono meglio sono quelli si allenano di più (maggior volume), visto che in presenza di ipertensione non è consigliabile eccedere con l'intensità.

L'allenamento aerobico riduce la pressione arteriosa nei pazienti ipertesi, in maniera più rilevante nei soggetti più gravi rispetto a quelli con valori più contenuti. Il margine di miglioramento può variare molto in base al singolo caso, ma si possono apprezzare risultati anche importanti.

Estratto da: Exercise as a tool for hypertension and resistant hypertension management: current insights - Susana Lopes, José Mesquita-Bastos, Alberto J Alves and Fernando Ribeiro - Integr Blood Press Control. 2018; 11: 65–71.

Particolarmente interessante sembra l' esercizio in acqua riscaldata (30°C–32°C). 3 sessioni da 60' a settimana di callistenia in piscina hanno dimostrato di ridurre in maniera transitoria nelle 24 ore sia pressione sistolica che diastolica, in maniera addirittura più evidente rispetto all'allenamento degli ipertesi compensati.

La "American College of Sports Medicine"(ACSM) consiglia la combinazione delle due tecniche come segue:

Cosa c'è da sapere sull'ipertensione?

L'ipertensione arteriosa (primaria) è il principale fattore di rischio per le malattie cardiovascolari (infarto, ictus, insufficienza cardiaca congestizia e malattia renale cronica).

Se l'ipertensione è conclamata, il medico sceglie quasi sempre di prescrivere una terapia farmacologica, anche quando le cause sono di tipo "modificabile".

Tuttavia, per essere realmente efficacia, il trattamento anti-ipertensivo deve includere anche: allenamento fisico, dieta equilibrata e spesso dimagrante, e igiene nello stile di vita (smettere di fumare, eliminare gli alcolici, ridurre lo stress ecc.).

Questi accorgimenti sono fondamentali soprattutto nel trattamento della cosiddetta ipertensione resistente, della quale parleremo meglio sotto.

Nei prossimi paragrafi, dopo una breve introduzione, spiegheremo come allenarsi per abbassare la pressione, fermo restando quanto anticipato nelle prime righe dell'articolo.

Le cause di ipertensione arteriosa primaria possono essere genetiche, sulle quali non è possibile intervenire ed è sempre necessario ricorrere alla terapia farmacologica, o ambientali, principalmente costituite dall'obesità, dalla sedentarietà, dal fumo di sigaretta, dall'abuso alcolico, da una dieta globalmente sbilanciata (eccesso di alimenti ricchi di grassi saturi, sodio ecc.), da alti livelli di stress ecc. Spesso si evicenzia la combinazione di entrambe.

Secondo le linee guida della "European Society of Hypertension" e della "European Society of Cardiology Guidelines", negli adulti, la diagnosi di ipertensione avviene con un valore sistolico ≥140 mmHg e/o con un valore diastolico di ≥90 mmHg, mentre nei bambini e negli adolescenti vengono adottati criteri diversi, basati sui percentili. Questi valori della pressione arteriosa dovrebbero essere basati su una media di 2 o più rilevamenti accurati (a distanza di 1-2 minuti l'uno dall'altro) in 2 o più occasioni. Il metodo miglior di rilevamento in termini di diagnosi e prognosi cardiovascolare è il monitoraggio di un'ora, in quanto fornisce maggiori informazioni sulla variazione circadiane durante la notte.

Negli ultimi decenni, il numero di persone con ipertensione è aumentato drammaticamente in tutto il mondo; dal 1980 al 2008, il numero di adulti con ipertensione è passato da 600 milioni a 1 miliardo, rappresentando circa il 40% degli adulti di età pari o superiore a 25 anni.

Le statistiche sulle malattie cardiovascolari del 2017 hanno mostrato che la prevalenza dell'ipertensione nel paese i membri variava dal 15,2% al 31,7%. La prevalenza globale corretta per il sesso era del 20,2% per le donne e del 28,4% per gli uomini. La prevalenza standardizzata per età nelle donne e negli uomini era leggermente superiore nei paesi a reddito medio (23,5% e 30,3%) rispetto a quelli ad alto reddito (18,3% e 27,3%).

L'ipertensione è spesso concomitante ad altre patologie, in particolare l'obesità; circa il 30% degli adolescenti obesi ha un eccesso di pressione arteriosa. Ecco perché la terapia dietetica, motoria e comportamentale sono fondamentali alla cura dell'ipertensione, anche in presenza di terapia farmacologica .

Esiste tuttavia una categoria di soggetti particolarmente difficili da trattare, detti "resistenti", ovvero che non rispondono bene alla terapia farmacologica costituita da tre farmaci antipertensivi, in dosi adeguate e che includa un diuretico , o da quattro o più agenti antipertensivi anche senza diuretico.

E' importante sottolineare che solo una modesta frazione di quest'ultima categoria raggiunge il livello di pressione arteriosa target, il che enfatizza l'importanza di riuscire a modificare a sufficienza lo stile di vita (peso corporeo, equilibrio nutrizionale, livello di attività fisica, vizi nocivi ecc.).

Giungiamo finalmente all'importanza dell'esercizio fisico e di come impostarlo correttamente per ottenere un adeguato beneficio in termini di normalizzazione.