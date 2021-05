Purga e Purganti: Cosa sono ed Effetti Collaterali

Purga e Purganti: cosa sono?

La purga è una sostanza medicinale in grado di promuovere od accelerare l'evacuazione delle feci. Tradizionalmente, il termine è stato riservato ai rimedi con un'intensità d'azione intermedia tra quelli più blandi (lassativi) ed i cosiddetti catartici o purganti drastici.

Shutterstock

Questa classificazione viene oggi scarsamente utilizzata, in quanto molto spesso l'intensità dell'effetto dipende più dalla dose somministrata che non dall'attività intrinseca del farmaco. Alla luce di tutte queste considerazioni il termine purgante viene sempre più spesso usato come semplice sinonimo di lassativo.

Le indicazioni a favore dei purganti sono limitate; nella maggior parte dei casi, infatti, si può correggere la stitichezza aumentando semplicemente l'apporto di liquidi e fibre, ed intensificando l'esercizio fisico.

Quando la stipsi ostinata è dovuta ad importanti cause sottostanti - quali patologie ano-rettali (emorroidi, ragadi, rettocele ecc.), malattie nervose, farmaci o patologie funzionali che colpiscono l'intestino (colite, diverticolite ecc.) - è necessario concentrarsi sul trattamento delle cause piuttosto che sul sintomo stitichezza.

I purganti, pertanto, diventano necessari soltanto in poche occasioni, tra cui la preparazione a particolari procedure diagnostiche o chirurgiche, la prevenzione degli sforzi per la defecazione ed il rammollimento delle feci (ad esempio in presenza di emorroidi o nel post-infarto).

L'ingestione occasionale di un purgante non va demonizzata, ma è da condannarne l'uso abituale o frequente, che può condurre a fenomeni di dipendenza o a gravi effetti collaterali, specie quando è frutto di autoprescrizione che, in linea di massima, non andrebbe fatta.