Punture Cimici da Letto: sintomi, rischi per la salute e cura

Durante il giorno , questi parassiti si nascondono in luoghi come: cuciture di materassi, molle, reti e testiere, cassettiere, all'interno di crepe o fessure, dietro la carta da parati, angoli della camera disordinati o oggetti attorno al letto. Le cimici da letto sono in grado di muoversi per oltre 30 metri in una notte, ma tendono a vivere entro 2 metri da dove le persone riposano la notte.

Le cimici da letto viaggiano tra cuciture e pieghe dei bagagli , vestiti piegati, asciugamani e biancheria da letto e in qualsiasi altro luogo in cui possano nascondersi .

Come capire se ci sono le cimici da letto?

Dove si trovano le cimici da letto?

Le cimici da letto si trovano in tutto il Mondo, dal Nord e Sud America, all'Africa, all'Asia e all'Europa.

Sebbene la presenza delle cimici dei letti sia stata tradizionalmente vista come un problema nei Paesi in via di sviluppo, recentemente si è diffusa rapidamente in alcune parti di Stati Uniti, Canada, Europa e Regno Unito. Le cimici dei letti sono state trovate in hotel a cinque stelle e la loro presenza non è determinata dalla pulizia delle condizioni di vita in cui si trovano.

Le cimici da letto possono trovarsi, ad esempio, in appartamenti, rifugi, pensioni, hotel, navi da crociera, autobus, treni e dormitori.

Cimici da letto: l'infestazione non dipende dalla scarsa igiene Non esiste un collegamento diretto tra scarsa igiene e infestazioni da cimici. Uno spazio abitativo perfettamente pulito è vulnerabile quanto uno disordinato.

Segni di un’infestazione da cimici da letto: cosa cercare?

Uno dei modi più semplici per identificare un'infestazione è osservare i segni rivelatori di punture da cimici da letto su viso, collo, braccia, mani o qualsiasi altra parte del corpo durante il sonno.

Tuttavia, in alcune persone questi segni post-punture possono richiedere fino a 9-14 giorni per svilupparsi, quindi è importante cercare altri indizi per determinare se le cimici dei letti hanno infestato un'area. Questi includono:

Riscontro visivo di cimici da letto nelle pieghe di materassi e lenzuola: ogni cimice matura ha le dimensioni di un seme di mela

nelle pieghe di materassi e lenzuola: ogni cimice matura ha le dimensioni di un seme di mela Presenza di esoscheletri delle cimici da letto dopo la muta e uova della stessa dimensione degli adulti in cuciture o crepe

delle cimici da letto dopo la muta e della stessa dimensione degli adulti in cuciture o crepe Piccoli granelli color ruggine dovuti al materiale fecale pieno di sangue che le cimici espellono su biancheria da letto, cuciture dei materassi, mobili e impianti a parete

dovuti al materiale fecale pieno di sangue che le cimici espellono su biancheria da letto, cuciture dei materassi, mobili e impianti a parete Odore di muffa dolciastro: le cimici dei letti possiedono ghiandole che emettono un odore caratteristico; case o camere di motel/hotel con forti infestazioni possono avere questo odore.