Puntura di Tracina: cosa fare, come curarla e quanto dura il dolore

In secondo luogo, in caso di puntura, esistono degli accorgimenti che possono "fare la differenza", soprattutto in termini di riduzione dell'intensità e di durata del dolore .

Pur avendo la certezza, o il forte sospetto, di essere stati colpiti dal temibile pesce ragno (nome comune), non sono molti a sapere "realmente" cosa fare , ovvero come curarla .

La puntura di tracina non è assolutamente letale. Tuttavia, vero è che può determinare limitazione funzionale, blackout o panico , tre fattori di rischio molto importanti che aumentano le probabilità di annegamento . Quindi, soprattutto se non si hanno esperienze personali in merito, mai fare il bagno da soli senza la supervisione di un assistente bagnante.

Se il piede non sanguina e l'acqua calda non è disponibile, può essere buona norma sfruttare il calore della sabbia.

La puntura di tracina si manifesta in maniera banale. Si avverte un piccolo pizzicore che, anziché scemare dopo pochi secondi, si intensifica in maniera proporzionale alla quantità di tossina trasmessa – quindi, in base al numero di aculei che hanno perforato la pelle e alle dimensioni del pesce.

Tracina: conoscerla per evitarla

Le tracine pungono? O siamo noi a pungerci?

Le tracine sono pesci tristemente noti per il loro "ruolo-chiave" nei dolorosi casi di puntura accidentale.

Più o meno gravi, questi episodi si concentrano soprattutto nella stagione balneare marittima e, quasi esclusivamente, sui bassi fondali sabbiosi o ghiaiosi – soprattutto alcune riviere venete, emiliano-romagnole, marchigiane, toscane e laziali.

Lo sapevi che… Le tracine sono conosciute in tutta la penisola italiana - e non solo - anche per la prelibatezza delle loro carni. Molti intenditori reputano che si tratti del pesce da zuppa, brodetto, "umido" e sugo per i primi piatti, migliore in assoluto.

Come altri pesci, ad esempio gli scorfani e i pesci pietra, le tracine sono dotate di particolari "aculei velenosi" situati sul dorso e sull'opercolo branchiale (dietro le branchie).

Le più pericolose sono quelle sulla schiena del pesce, che sarebbero le tipiche spine di sostegno della pinna dorsale; queste, alimentate da tessuto specializzato nella sintesi di tossine, possono penetrare i tessuti di certi "aggressori", scoraggiandoli.

Ad onore del vero, le tracine non pungono . Sono i potenziali predatori che, nel tentativo di morderle o agguantarle, si "pungono da soli". Le tracine non hanno alcun interesse nel pungere; piuttosto, non riescono ad evitarlo.

Essendo pesci "di fondale", quindi privi di vescica natatoria – come anche sogliole, rane pescatrici, gallinelle ecc. – di fronte al pericolo, le tracine possono fuggire solo per brevi distanze, dopo di che sono obbligate ad insabbiarsi.

Una volta occultate, le tracine erigono le spine in atteggiamento difensivo, attendendo semplicemente che il pericolo passi.

Casistiche frequenti di puntura da tracina

Il fatto stesso di "fare il bagno" determina un aumento del rischio di puntura di tracina. L'unico metodo veramente efficacie per prevenire questo inconveniente ai piedi è indossare sandali o scarpette da scoglio con suola in gomma dura – non dei semplici calzari da apnea subacquea o calzini di spugna.

La circostanza più diffusa tra le punture di tracina è quella che vede colpita la pianta del piede o una delle dita durante il bagno.

Questo perché, nelle basse acque ultra-frequentate dai bagnanti nel periodo estivo, può accadere che una tracina si insabbi tra decine (o centinaia) di "piedi" che – prima o poi – finiranno per calpestarla.

Un altro (più raro) contesto è quello della puntura al palmo alle dita di una mano durante la raccolta di vongole "a tastoni" . Chi ama prelevare questo mollusco bivalve sa che, in assenza di visibilità e lontano dalla bassa marea, l'unico modo è quello di "tastare" la sabbia fino a trovarlo.

Un'ulteriore occasione per pungersi alle mani con le tracine è durante una battuta di pesca . Con le canne, durante la pesca in apnea o anche liberandola dalle reti, può accadere che "per una svista" o "per ignoranza" si afferri il pesce senza prestare attenzione ai suoi aculei.

Quando è più frequente incontrare le tracine?

Le tracine riproducono in tarda primavera ed estate, con modeste differenze legate all'anno e alla zona. In questo periodo si avvicinano di più al frangente; purtroppo, si tratta dello stesso momento in cui molti amano fare il bagno al mare.

Essendo pessime nuotatrici, ed anche perché amano cacciare nel fondale "smosso", per effetto del moto ondoso, durante le mareggiate le tracine vengono spinte/si spingono verso la battigia. Dopo diverse ore di mare mosso, o peggio, a posteriori di una burrasca , aumentano sensibilmente i pericoli di incappare in una tracina.

Come tutti i pesci, anche le tracine odiano la confusione. Pertanto, meno è frequentata la spiaggia, più possibilità ci sono di trovarle .

In sintesi, "la condizione peggiore", ovvero quella con le massime probabilità di scontrarci con una tracina, è: nel mese di giugno, con la bassa marea, all'alba (per la poca confusione), facendo lunghe passeggiate nell'acqua bassa.