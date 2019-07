La puntura di riccio di mare non costituisce di per sé motivo di preoccupazione sanitaria, ma la ritenzione degli aculei di quest'animale risulta dolorosa e può indurre delle conseguenze parecchio fastidiose, come granulomi o infezioni. I frammenti che residuano nella pelle si comportano, infatti, da corpi estranei. Per questo motivo, il primo intervento dopo una puntura di riccio di mare consiste nell'estrarre in modo estremamente delicato con una pinzetta (meglio se sterile), facendo attenzione a non spezzarle. Per i frammenti più difficili d'asportare, è consigliabile l'intervento medico.