Puntura di Medusa: Cause, Sintomi, Cosa Fare e Cosa Evitare

Alle nostre latitudini, la puntura di medusa è solitamente innocua e la sintomatologia che ne consegue può essere attenuata con alcuni pratici provvedimenti. Meno spesso, possono insorgere delle complicanze severe, come reazioni allergiche o shock anafilattico , che possono compromettere le funzioni vitali del soggetto colpito in breve tempo. In questi casi, la tempestività d'intervento è fondamentale.

Per l'uomo, quest'evento può risultare parecchio fastidioso: i tentacoli delle meduse rilasciano sostanze urticanti per la pelle , che provocano un' irritazione di tipo orticarioide ( dolore , arrossamento, prurito e gonfiore).

La puntura di medusa è un'inconveniente a cui si può andare incontro quando si nuota o ci si immerge in mare. Alle nostre latitudini, fortunatamente, il contatto accidentale con questi animali è in grado di procurare problemi di limitata entità: le meduse del Mar Mediterraneo sono, in genere, meno pericolose rispetto a quelle dei mari tropicali e delle coste australiane.

Cause

Perché la medusa punge?

Nel Mar Mediterraneo, le meduse sono presenti in abbondanza. Non è raro, dunque, incorrere nella loro puntura: nella maggior parte dei casi, quest'evenienza è del tutto causale e si verifica quando si nuota o ci si immerge.

Le meduse sono animali marini che si spostano verticalmente, quindi si trovano in superficie e possono scendere sul fondo. Spesso, queste si fanno trasportare dalle correnti, di cui non riescono a contrastare il moto. A tal punto, va precisato che le meduse non attaccano spontaneamente l'uomo, né si dirigono di proposito verso nuotatori e pescatori; piuttosto, sono i bagnanti che si avvicinano eccessivamente all'animale e lo urtano involontariamente.

Shutterstock Physalia physalis

Occorre, poi, segnalare che le meduse in grado di pungere hanno solitamente tentacoli molto lunghi: quelli di cui è dotata la cosiddetta Caravella portoghese (Physalia physalis) raggiungono anche i 10-20 metri. In altre parole, se in mare la medusa sembra lontana, non è detto che i suoi tentacoli non siano vicini.

Come avviene la Puntura di Medusa?

Innanzitutto, va chiarito che la medusa non punge, poiché non ha un vero pungiglione. Più correttamente, infatti, si tratta di un animale urticante: quando la medusa viene inavvertitamente toccata, i tentacoli si appoggiano sulla pelle della vittima umana e rilasciano delle sostanze fortemente irritanti che producono una reazione cutanea, simile ad un'ustione chimica di primo o secondo grado.

Nel dettaglio, il "veleno" che causa le manifestazioni tipiche della puntura di medusa è costituita da una miscela di tre proteine ad effetto sinergico:

Ipnotossina : è responsabile di un'azione anestetica, quindi paralizzante nelle potenziali prede;

: è responsabile di un'azione anestetica, quindi paralizzante nelle potenziali prede; Talassina : dopo il contatto tra i tentacoli e la cute, è la componente che induce la risposta infiammatoria nell'uomo; nelle persone suscettibili dal punto di vista immunitario, la talassina può risultare allergenica;

: dopo il contatto tra i tentacoli e la cute, è la componente che induce la risposta infiammatoria nell'uomo; nelle persone suscettibili dal punto di vista immunitario, la talassina può risultare allergenica; Congestina: produce una paralisi dell'apparato circolatorio e respiratorio delle vittime, risultando letale.

Cosa innesca nell'uomo una Puntura di Medusa?

Nella maggior parte dei casi, la puntura di medusa provoca dolore, eritema, prurito e gonfiore. Responsabili di questa reazione sono i tentacoli dell'animale marino, nei quali si trovano le cnidocisti (note anche come nematocisti o cisti nematoidi), cioè piccoli organelli cellulari che contengono la sostanza urticante. Quest'ultima è costituita, come anticipato, da una miscela di tre proteine, con effetto infiammatorio e neurotossico. Le tossine contenute nelle cnidocisti servono alla medusa per difendersi e paralizzare una potenziale preda.

La cosiddetta puntura di medusa si verifica, quindi, in seguito al contatto con i tentacoli: quando l'animale marino entra in collisione con una parte del corpo, i tentacoli si appoggiano come una ventosa. Le cnidocisti vengono depositate così sulla pelle della vittima e la loro rottura rilascia il veleno. Quest'ultimo è termolabile, cioè si degrada ad alte temperature.

La gravità della puntura di medusa dipende da vari fattori, quali:

Tipo di medusa;

Area geografica dell'incidente;

Ampiezza della zona colpita;

Tempo di esposizione all'agente irritante e di permanenza in acqua;

Età, corporatura e stato di salute della persona colpita (bambini e anziani sono più a rischio di incorrere in reazioni più severe).

Nelle persone suscettibili, la puntura di medusa può innescare uno shock anafilattico, compromettendone le funzioni vitali in tempi brevi, sino ad arrivare al decesso.

Quali Meduse sono più pericolose?

Non tutte le meduse sono urticanti e non tutte lo sono allo stesso modo: alcune sono quasi innocue per l'uomo, altre possono provocare gravi danni, se non condurre addirittura alla morte.

Alcune specie tropicali causano più facilmente uno shock anafilattico. Inoltre, il forte dolore che provoca la puntura di medusa può essere fatale in individui con problemi di cuore.

Shutterstock Pelagia noctiluca

Nel mar Mediterraneo, più frequentemente, si osservano meduse poco urticanti, come, ad esempio, il Polmone di mare (Rhizostoma pulmo) o la Cassiopea mediterranea (Cotylorhiza tuberculata). In alcuni periodi dell'anno, a ridosso delle coste italiane, però, è possibile imbattersi nella Medusa luminosa (Pelagia noctiluca), capace di punture molto dolorose.

Tra le specie più temibili rientrano, invece, la Caravella portoghese (Physalia physalis) e la Vespa di mare (Chironex fleckeri, nota anche come cubomedusa).