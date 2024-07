Cosa fare se si viene punti da una medusa?

Cos’è una puntura di medusa? Le punture di medusa stanno diventano un problema sempre più comune per chi nuota nel mare, si immerge o, addirittura, si cammina sulla spiaggia. Il contatto accidentale con le estremità urticanti delle meduse provoca, nella maggior parte dei casi, una sensazione simile ad un'ustione. Questo articolo spiega cosa è bene fare e non fare in caso di puntura di medusa. Cosa succede quando si viene punti da una medusa? Quando si viene accidentalmente a contatto con una medusa, i tentacoli si appoggiano sulla pelle della vittima umana e rilasciano delle proteine fortemente irritanti che producono una reazione cutanea, simile ad un'ustione chimica di primo o secondo grado. Alle nostre latitudini, la puntura di medusa provoca generalmente una reazione di tipo orticarioide caratterizzata da dolore intenso, eritema, prurito e gonfiore. Tuttavia, nelle persone suscettibili, la puntura di medusa può causare reazioni allergiche o, nei casi estremi, shock anafilattico. Nota bene: in gergo, si parta di "puntura di medusa", quando più correttamente si tratta di un animale urticante. Le medusa non sono dotate, infatti, di aculei che possano pungere, ma si tentacoli urticanti che, quando entrano a contatto con una persona, emettono un liquido velenoso. Questa sostanza urticante provoca una sorta di ustione molto dolorosa, con arrossamento e irritazione della pelle. Come si presenta una puntura di medusa? Shutterstock Una puntura di medusa è comunemente descritta come una sensazione di forte bruciore o di formicolio sulla pelle, a cui segue un dolore pulsante che si irradia verso l'alto e verso l'esterno sul braccio, sulla gamba o sul busto. Il contatto con la medusa spesso lascia impronte di tentacoli che possono lasciare segni rossi, marroni o viola sulla pelle; possono comparire, inoltre, dei piccoli pomfi (rigonfiamenti della cute), simili a quelli dell'orticaria. Il dolore da puntura di medusa comincia ad attenuarsi dopo un ventina di minuti, lasciando spazio ad un intenso prurito.

Come curare una puntura di medusa Un trattamento rapido delle punture di medusa può: Ridurre il dolore

Impedire il peggioramento dei sintomi sistemici

Ridurre il rischio di complicazioni (incluse le infezioni). Una volta prestato il primo soccorso, i farmaci possono aiutare ad alleviare il dolore e il gonfiore. Le reazioni gravi necessitano di cure mediche di emergenza. Quanto dura una puntura di medusa? Due giorni dopo una puntura di medusa, la pelle avrà iniziato a guarire. Se si ha una reazione di ipersensibilità, si potrebbe notare un'eruzione cutanea o un'orticaria. Questi possono solitamente essere trattati con antistaminici orali da banco (OTC) o corticosteroidi. Paracetamolo o farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) da banco possono alleviare il dolore. Indicativamente, i segni impiegano da pochi giorni ad un paio di settimane per scomparire.

Primo soccorso Cosa fare subito dopo una puntura di medusa Quando si entra in contatto con una medusa mentre di sta nuotando al largo, è importante non agitarsi troppo e non fare movimenti scomposti, cercando di allontanarsi senza agitarsi. Se non si è riusciti a evitare il contatto con la medusa, raggiungere la riva, dove, se necessario, è possibile chiedere aiuto a qualcuno. Se si avvista una medusa mentre ci si trova già a riva, invece, è bene uscire subito dall'acqua. Per il trattamento di primo soccorso in caso di puntura di medusa, comunemente si raccomandano tre passaggi: Risciacquare la parte con acqua salata

Rimuovere i tentacoli rimasti

Immergere la parte per 20-40 minuti in acqua calda, ma non bollente (le tossine vengono inattivate dai 40°C; se non si ha un termometro, usare la temperatura dell'acqua più alta che si riesce a tollerare). In caso di puntura di medusa vicino agli occhi Per le punture di medusa vicino agli occhi, sciacquare accuratamente l'occhio con acqua di mare e poi recarsi al pronto soccorso il prima possibile. Il personale sanitario irrigherà l'occhio con soluzione salina (una miscela di sale e acqua simile alle lacrime), rimuoverà i nematocisti e somministrerà colliri medicati e antidolorifici. Un oculista dovrà valutare la lesione e potrebbe essere necessario assumere antibiotici orali per prevenire infezioni e ridurre il rischio di danni agli occhi. In caso di reazione allergica o shock anafilattico da puntura di medusa Alcune persone possono avere una grave reazione allergica (anafilassi) alle punture di medusa. I sintomi dell'anafilassi si verificano all'improvviso e possono progredire rapidamente da un'eruzione cutanea a costrizione della gola, difficoltà respiratorie, svenimento e arresto cardiaco. L'anafilassi deve essere trattata rapidamente con un'iniezione di epinefrina. Pertanto, se subentrano sintomi sistemici come: Reazione cutanea diffusa

Nausea

Vomito

Sudorazione profusa

Mal di testa

Pallore

Vertigini

Disorientamento

Difficoltà respiratorie è bene cercare un tempestivo intervento medico, recarsi subito al Pronto soccorso o chiamare i numeri di emergenza 118 o 112. In alcune persone particolarmente sensibili, infatti, la puntura di una medusa può innescare una reazione allergica o, peggio, uno shock anafilattico. In questi casi, la tempestività di intervento è fondamentale.

Cosa fare Cosa fare in caso di puntura di medusa Se si entra accidentalmente in contatto con una medusa, è possibile neutralizzarne gli effetti sciacquando la parte colpita con acqua di mare , in modo da diluire le tossine rilasciato dai tentacoli non ancora penetrate nella pelle.

, in modo da diluire le tossine rilasciato dai tentacoli non ancora penetrate nella pelle. I tentacoli e gli eventuali residui della medusa che aderiscono alla pelle, continuano a rilasciare veleno, quindi vanno prontamente rimossi. Per rimuovere le parti rimaste attaccate alla superficie cutanea, è possibile ricorrere ad una tessera di plastica rigida (es. carta di credito), un guanto, delle pinzette o di un coltello (non dalla parte della lama).

Cosa applicare Cosa mettere sulla puntura di medusa Per lenire il prurito, ricorrere ad una crema o un gel a base di cloruro di alluminio, meglio se ad una concentrazione del 5%. Questo prodotto è reperibile in farmacia e serve a lenire il prurito ed a bloccare la diffusione delle tossine. Quando gli effetti della la puntura di medusa sono localizzati, è meglio non ricorrere alle creme contenenti cortisone o antistaminico, poiché entrano in azione solo dopo circa 30 minuti dall'applicazione, cioè quando la reazione è già naturalmente esaurita. Questi principi attivi possono invece andare bene per via orale, nel caso di lesioni diffuse o disturbi generali, previa indicazione del medico, per controllare il dolore e favorire la guarigione. Un rimedio efficace per alleviare i sintomi di una puntura di medusa, tra cui dolore, gonfiore e prurito, sono anche gli impacchi di ghiaccio, ricordando di mettere un panno per proteggere la pelle e non superare i 15 minuti di applicazione.