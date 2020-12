Puntura di Eparina: Come e Dove Fare l’Iniezione Sottocutanea

Punture Eparina: Introduzione

Eparine a Basso Peso Molecolare: Cosa sono e Quando vengono prescritte

Le eparine a basso peso molecolare sono sostanze anticoagulanti (cioè fluidificanti del sangue) utilizzate per diminuire il rischio di formazione dei coaguli sanguigni. I preparati a base di eparina sono farmaci usati perlopiù nei pazienti sottoposti a chirurgia generale o per i quali è essenziale mantenere il sangue ben fluido (es. dopo fratture o nel caso di patologie cardio/cerebrovascolari).

Le eparine a basso peso molecolare vengono somministrate per via sottocutanea. Normalmente, le specialità medicinali che le contengono sono disponibili in siringhe predosate, quindi pre-riempite e pronte all'uso: il farmaco può essere direttamente utilizzato dal paziente che può procedere all'iniezione in modo del tutto autonomo.

Va precisato, però, che l'iniezione è una pratica sanitaria: se non viene eseguita correttamente può provocare effetti collaterali (nel caso dell'eparina, il rischio più frequente è il dolore o la comparsa di lividi) o reazioni avverse anche gravi. Per questo motivo, nel caso di dubbi, prima di procedere è sempre necessario rivolgersi al proprio medico.

A Cosa Serve l’Eparina?

Le eparine sono utilizzate per la profilassi degli eventi trombo-embolitici, soprattutto nelle situazioni in cui è essenziale mantenere il sangue ben fluido, come ad esempio nei pazienti:

Sottoposti ad intervento chirurgico, per ridurre i rischi pre- e post-operatori;

Che potrebbero avere o hanno avuto un attacco cardiaco;

Dializzati.

Le eparine sono classificate in base al loro "peso molecolare", che indica la grandezza della molecola:

Le eparine standard (o non frazionate) sono normalmente somministrate per via intravenosa o per infusione (iniezione diretta intravenosa oppure a goccia intravenosa); i loro effetti sulla coagulazione devono essere attentamente monitorati dopo la somministrazione, che richiede pertanto un ricovero.

(o non frazionate) sono normalmente somministrate per via o per (iniezione diretta intravenosa oppure a goccia intravenosa); i loro effetti sulla coagulazione devono essere attentamente monitorati dopo la somministrazione, che richiede pertanto un ricovero. Le eparine a basso peso molecolare (o frazionate) possono essere somministrate per via sottocutanea (iniezione sotto cute) e non richiedono uno stretto monitoraggio. Ciò significa che quest'ultime possono essere utilizzate dai pazienti al di fuori dell'ospedale, mediante autoiniezione.

L'eparina standard e l'eparina a basso peso molecolare differiscono tra loro principalmente per i parametri farmacocinetici e per il meccanismo d'azione. Per saperne di più a riguardo, invitiamo alla lettura dei seguenti articoli: