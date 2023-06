Puntura di Zanzara Infetta: come riconoscerla dai sintomi e cosa fare

Se non trattate, le infezioni che derivano dalla puntura di zanzara possono evolvere in un ascesso o nelle più grave cellulite infettiva .

Grattare una puntura di zanzara non è il sistema migliore per alleviare il prurito che essa provoca; se si considera, poi, che quest'abitudine aumenta il rischio d'incorrere in un'infezione, si hanno tutte le ragioni per resistere alla tentazione di sfregare l'area.

In alcune persone ipersensibili, invece, la puntura della zanzara induce una risposta allergica . Questa reazione eccessiva del sistema immunitario è evidente per la comparsa immediata del pomfo , con eritema e, talvolta, linfedema (gonfiore per l'accumulo di linfa). In alcuni casi, si formano papule rilevate e dure che possono persistere anche per qualche giorno. Una piccola percentuale di persone può sperimentare gravi reazioni allergiche ( anafilassi ).

Le zanzare , mentre pungono l'ospite, immettono una sostanza anticoagulante che permette loro di contrastare le difese della preda e di succhiare il sangue più facilmente. Se non la iniettassero, dopo la penetrazione del pungiglione, non riuscirebbero ad assicurarsi un buon apporto di sangue. È proprio questa sostanza anticoagulante, insieme alla saliva dell'insetto, che causa il fastidio e l'irritazione. Di norma, il prurito si manifesta subito e dura circa mezz'ora, quindi si sviluppa una piccola bollicina che tende a scomparire dopo poco tempo.

Una puntura di zanzara può evolvere in un ascesso se i batteri penetrano nella punto d'inoculo. All'inizio, la tumefazione è indurita ed eritematosa ; in seguito, la cute diventa sottile, l'ascesso appare fluttuante e, talvolta, può drenare spontaneamente.

Se non trattata, la cellulite può diffondersi e causare seri problemi di salute. Possibili complicanze sono gravi, ma rare e comprendono processi necrotici nell'area di cute interessata, formazione di ascessi locali e batteriemia. In alcuni casi, febbre , brividi, tachicardia , cefalea , ipotensione e stato confusionale possono precedere l'insorgenza delle manifestazioni cutanee di diverse ore. Recidive nella stessa area possono causare un danno grave ai vasi linfatici , inclusi un' ostruzione linfatica cronica e linfedema. Se si sospetta la presenza di una cellulite infettiva dopo una puntura di zanzara, è bene consultare immediatamente il medico. Il trattamento si basa sulla terapia antibiotica , la quale, se tempestiva, si associa ad una prognosi eccellente.

Cosa fare

Come curare una puntura di zanzara infetta?

Se si sospetta che una puntura di zanzara sia infetta, è opportuno consultare il medico affinché stabilisca come gestire la lesione nel modo più opportuno. In genere, le punture di zanzare infette possono essere trattate – una volta accertata la natura batterica da parte del medico– con antibiotici orali, da assumere secondo prescrizione, indicativamente per sette giorni. Per alleviare i sintomi, è possibile ricorrere ad impacchi di ghiaccio o, previo consiglio del medico, assumere antistaminici orali.

Come evitare che una puntura di zanzara faccia infezione

Il modo migliore per prevenire una puntura di zanzara infetta è alleviare il prurito, pertanto è utile:

Resistere all'impulso di grattarsi : fornisce solo un sollievo temporaneo e manipolare troppo la zona può lesionare la barriera cutanea.

: fornisce solo un sollievo temporaneo e manipolare troppo la zona può lesionare la barriera cutanea. Usare dei rimedi anti-prurito : disponibili in farmacia, questi prodotti servono specificamente per alleviare il prurito della comune puntura di zanzara.

: disponibili in farmacia, questi prodotti servono specificamente per alleviare il prurito della comune puntura di zanzara. Impacchi freddi: l'applicazione di impacchi freddi – massimo per 15 minuti e mai a diretto contatto con la pelle - possono aiutare ad alleviare il prurito. Il freddo restringe, infatti, i vasi sanguigni, bloccando il flusso sanguigno da e verso la sede della puntura di zanzara.

Nella maggior parte dei casi, le punture di zanzara sono più frustranti che serie. A meno che non si sviluppino i sintomi d'infezione, semplici rimedi casalinghi e un po' di pazienza contribuiranno a non incorrere in spiacevoli complicanze.