Puntura di Vespa: Cosa Fare

Le reazioni minori alle punture di vespa possono essere trattate nel seguente modo:

Lavare la zona con acqua e sapone, quindi disinfettare la cute;

Per alleviare il dolore e ridurre il gonfiore, far scorrere l'acqua fredda sopra e attorno all'area o applicare un impacco avvolgendo in un asciugamano alcuni cubetti di ghiaccio;

Per ridurre bruciore, dolore e prurito, inoltre, è possibile ricorrere agli appositi stick dopo-puntura;

Per lenire la cute, è possibile ricorrere anche a validi rimedi fitoterapici, come l'applicazione locale di Aloe (gel o polpa) o di un unguento a base di Calendula.

Se la puntura di vespa è piuttosto dolorosa o il gonfiore interessa una regione estesa, il medico può indicare un l'applicazione di una crema topica a base di idrocortisone, anestetici locali (lidocaina o pramoxine) o antistaminici. Altre creme (esempio: calamina lozione) possono aiutare a lenire il prurito della pelle.

Su indicazione medica, è possibile assumere antidolorifici, come il paracetamolo o ibuprofene. Quando il gonfiore locale è grave, può essere prescritto un breve ciclo di corticosteroidi orali, come il prednisolone, da assumere per 3-5 giorni.

In caso di Reazione Allergica

Nel caso in cui si manifestino sintomi generalizzati, in zone del corpo molto distanti dalla sede della puntura di vespa, è necessario recarsi immediatamente al Pronto Soccorso o chiamare il 118.

Il trattamento di emergenza per le reazioni allergiche prevede la somministrazione di antistaminici e di cortisone per via endovenosa, per ridurre la reazione infiammatoria e rendere pervie le vie aeree. Allo stesso scopo, può essere fornito al paziente ossigeno, per contribuire a compensare la respirazione limitata, e un beta-agonista (come il salbutamolo), per alleviare la dispnea. L'anafilassi va trattata con adrenalina parentale e liquidi per vie endovenosa e, se necessario, con vasopressori.

Quando la reazione è importante, per prevenire lo shock anafilattico, occorre programmare una visita dall'allergologo, per accertare la propria ipersensibilità e comprendere la gravità della situazione sottoponendosi ad esami diagnostici mirati.

Il medico può prescrivere, inoltre, dei farmaci di pronto intervento, a cui ricorrere in caso di eventuali nuove punture (penna caricata di adrenalina auto-iniettabile, da portare sempre con sé).

Quando è necessario, per prevenire ulteriori episodi anafilattici e reazioni sistemiche in caso di incontri ravvicinati con le vespe, può essere consigliata l'immunoterapia desensibilizzante.