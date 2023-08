Puntura di Vespa: Come Riconoscerla e Cosa Fare

Se la puntura di vespa non provoca sintomi troppo intensi, per limitare i disagi si possono eseguire degli impacchi di acqua fredda ed applicare una crema antistaminica o cortisonica. Quando si manifesta una reazione più severa, invece, è necessario richiedere un intervento medico urgente. Quando l'allergia al veleno della vespa è conclamata, occorre portare sempre con sé un preparato monouso auto-iniettabile a base di adrenalina .

A differenza delle api, le vespe non lasciano il pungiglione nella vittima, ma possono infliggere più punture nell'arco di poco tempo. Inoltre, quest'insetto è particolarmente aggressivo. Pertanto, se si è stati punti e la vespa è ancora in zona, occorre allontanarsi con molta cautela e raggiungere un posto sicuro.

Le punture delle vespe possono innescare solo una reazione locale moderata oppure una risposta allergica generale più severa. Nonostante quest'insetti attacchino quando sono provocati e si sentono in pericolo, essi nidificano in posti siti vicino all'uomo; ciò rende più frequenti i possibili incontri.

Una puntura di vespa provoca reazioni cutanee locali in tutte le persone e fenomeni allergici soltanto in quelle precedentemente sensibilizzate.

Le vespe preferiscono vivere in zone riparate tra gli alberi o tra gli spazi del tetto. Luoghi a rischio sono anche le pozze d'acqua, i cespugli, i raccoglitori per i rifiuti e le cataste di legna. All'aperto , le vespe sono attratte, poi, da cibi e bevande.

Le persone più vulnerabili alla puntura di vespa sono quelle che svolgono professioni o attività all'aria aperta , come apicoltori, giardinieri, agricoltori e vigili del fuoco. La probabilità di sviluppare un quadro sintomatologico più grave è maggiore in coloro che sono già stati punti da un imenottero (vespa, ape o calabrone ) e, precedentemente, hanno manifestato una reazione allergica. Le persone esposte ad attacchi di sciami e quelli con alti livelli di IgE veleno-specifiche sono, invece, a maggior rischio di anafilassi.

Anche se non si è allergici, si possono verificare reazioni generalizzate di tipo tossico, se vengono inflitte dalle vespe un numero elevato di punture (circa una decina). In tal caso, l'attacco e l'accumulo di veleno può indurre gravi sintomi, anche a distanza di 24-48 ore. La reazione tossica da punture multiple si manifesta con nausea, vomito, vertigini, convulsioni , febbre e perdita di conoscenza. Questa condizione rappresenta un'emergenza medica, in quanto può evolvere rapidamente in un' intossicazione da veleno (avvelenamento), con danni al tessuto muscolare ( rabdomiolisi ), problemi cardiaci ed insufficienza renale .

Dopo una puntura di vespa, la persona manifesta dolore immediato, arrossamento, gonfiore, bruciore intenso e prurito . Questi sintomi coinvolgono solo l'area intorno al punto di inoculazione del pungiglione, estendendosi al massimo per pochi centimetri. Di norma, questi sintomi sono autolimitanti: la regione dove è stata inflitta la puntura da parte della vespa rimane dolorante e pruriginosa per alcuni giorni.

Trattamento e Rimedi

Puntura di Vespa: Cosa Fare

Le reazioni minori alle punture di vespa possono essere trattate nel seguente modo:

Lavare la zona con acqua e sapone, quindi disinfettare la cute;

Per alleviare il dolore e ridurre il gonfiore, far scorrere l'acqua fredda sopra e attorno all'area o applicare un impacco avvolgendo in un asciugamano alcuni cubetti di ghiaccio;

Per ridurre bruciore, dolore e prurito, inoltre, è possibile ricorrere agli appositi stick dopo-puntura;

Per lenire la cute, è possibile ricorrere anche a validi rimedi fitoterapici, come l'applicazione locale di Aloe (gel o polpa) o di un unguento a base di Calendula.

Se la puntura di vespa è piuttosto dolorosa o il gonfiore interessa una regione estesa, il medico può indicare un l'applicazione di una crema topica a base di idrocortisone, anestetici locali (lidocaina o pramoxine) o antistaminici. Altre creme (esempio: calamina lozione) possono aiutare a lenire il prurito della pelle.

Su indicazione medica, è possibile assumere antidolorifici, come il paracetamolo o ibuprofene. Quando il gonfiore locale è grave, può essere prescritto un breve ciclo di corticosteroidi orali, come il prednisolone, da assumere per 3-5 giorni.

In caso di Reazione Allergica

Nel caso in cui si manifestino sintomi generalizzati, in zone del corpo molto distanti dalla sede della puntura di vespa, è necessario recarsi immediatamente al Pronto Soccorso o chiamare il 118.

Il trattamento di emergenza per le reazioni allergiche prevede la somministrazione di antistaminici e di cortisone per via endovenosa, per ridurre la reazione infiammatoria e rendere pervie le vie aeree. Allo stesso scopo, può essere fornito al paziente ossigeno, per contribuire a compensare la respirazione limitata, e un beta-agonista (come il salbutamolo), per alleviare la dispnea. L'anafilassi va trattata con adrenalina parentale e liquidi per vie endovenosa e, se necessario, con vasopressori.

Quando la reazione è importante, per prevenire lo shock anafilattico, occorre programmare una visita dall'allergologo, per accertare la propria ipersensibilità e comprendere la gravità della situazione sottoponendosi ad esami diagnostici mirati.

Il medico può prescrivere, inoltre, dei farmaci di pronto intervento, a cui ricorrere in caso di eventuali nuove punture (penna caricata di adrenalina auto-iniettabile, da portare sempre con sé).

Quando è necessario, per prevenire ulteriori episodi anafilattici e reazioni sistemiche in caso di incontri ravvicinati con le vespe, può essere consigliata l'immunoterapia desensibilizzante.

