Puntura di medusa rimedi: cosa mettere e perché fare pipì sopra non serve a niente

Quali rimedi per le punture di medusa? Quando si tratta di puntura di medusa, è facile confondersi su come vada gestita, a partire dal primo soccorso. Meglio usare bicarbonato di sodio o l'aceto? Applicare un impacco di ghiaccio o fare una doccia calda? In realtà, esistono diversi rimedi efficaci per curare le punture di medusa: urinare su di esse non è uno di questi. Punture di medusa: qual è il rimedio giusto? La gravità della puntura di medusa e il rimedio d'applicare dipende da vari fattori, quali: Tipo di medusa;

Dove si viene punti/area geografica dell'incidente;

Ampiezza della zona colpita;

Tempo di esposizione all'agente irritante e di permanenza in acqua;

Età, corporatura e stato di salute della persona colpita (bambini e anziani sono più rischio di incorrere in reazioni più severe). Per esempio, le procedure di primo soccorso variano tra acque temperate e tropicali, così come l'aceto potrebbe peggiorare la situazione, salvo non si sia venuti a contatto con una cubomedusa Carybdea marsupialis. In linea generale, il trattamento delle punture di medusa deve rispettare l'equilibrio tra efficacia, sicurezza e praticità.

Perché le punture di medusa sono così dolorose? Le meduse sono diffuse nelle regioni costiere di tutto il Mondo. Questi animali anno tentacoli ricoperti da minuscole cellule urticanti chiamate nematocisti. Quando una medusa entra in collisione con una parte del corpo, le estremità si appoggiano come una ventosa e rilasciano una miscela di proteine fortemente irritanti (una con effetto paralizzante, una con effetto infiammatorio e una neurotossica). Fortunatamente, la maggior parte delle punture di medusa non sono pericolose per la vita. I sintomi variano a seconda della specie e il miglior trattamento per una specie non è sempre il migliore per un'altra. Sapere quale rimedio funziona e quale no, puoi ridurre il disagio ed evitare complicazioni. Cosa si prova quando si è punti da una medusa? Nella maggior parte dei casi, la puntura di medusa produce una sorta di ustione molto dolorosa, caratterizzata da eritema, prurito e gonfiore. Occasionalmente, la puntura di medusa può causare grave reazioni allergiche o, nei casi estremi, shock anafilattico; queste condizioni richiedono cure mediche immediate. Per approfondire: Puntura di medusa: sintomi, cause, quanto dura e rimedi

10 cose da fare subito dopo 10 cose da fare subito dopo la puntura di medusa I trattamenti di primo soccorso generalmente raccomandati per l'avvelenamento da meduse europee prevedono i seguenti passaggi: Misure di soccorso e salvavita per garantire che il paziente sia reattivo e stabile (supporto vitale di base, iniezione di epinefrina in caso di anafilassi) Assicurarsi che la vittima rimanga rilassata e immobile per impedire la circolazione del veleno Somministrare un analgesico orale, come il paracetamolo Lavare la parte con acqua di mare, NON con acqua dolce Rimuovere i tentacoli rimasti attaccati (se possibile, non a mani nude) Applicare una soluzione di bicarbonato di sodio (50% bicarbonato di sodio e 50% acqua di mare) per diversi minuti e risciacquare con acqua di mare SOLO per Carybdea marsupialis o Chrysaora hysoscella immergere l'area nell'aceto (4%–6% acido acetico) per almeno 30 secondi Immergere la zona interessata in acqua a 42–45°C per 30 minuti o fino alla scomparsa del dolore; È necessario il ricovero in ospedale se l'insorgenza dei sintomi sistemici o il dolore intenso non si attenuano; Trattamento sintomatico: antistaminici, corticosteroidi topici e farmaci immunomodulatori. ATTENZIONE! I trattamenti che producono cambiamenti osmotici o di pressione possono esacerbare la puntura iniziale e aggravare i sintomi. Si tratta di una conseguenza comune di molti rimedi aneddotici (parliamo dei cosiddetti rimedi della nonna per la puntura di medusa), come l'aceto, la pipì o le pietre calde.

Cosa usare per le punture di medusa Acqua di mare Se si entra accidentalmente in contatto con una medusa, è possibile neutralizzarne gli effetti sciacquando accuratamente, senza strofinare, la parte colpita con acqua di mare . Se disponibile, applicare per 2 minuti una miscela di acqua di mare e bicarbonato di sodio (in eguali proporzioni). Ciò serve a bloccare la scarica di eventuali cellule urticanti rimaste sulla pelle.

. Se disponibile, applicare per 2 minuti una (in eguali proporzioni). Ciò serve a bloccare la scarica di eventuali cellule urticanti rimaste sulla pelle. EVITARE acqua dolce: non lavare la parte interessata dal contatto con la medusa con l'acqua dolce perché potrebbe favorire la rottura delle cnidocisti (strutture urticanti che le meduse usano per difendersi) rimaste sulla pelle; ciò potrebbe aumentare il dolore. Acqua calda Le proteine che costituiscono il liquido urticante delle meduse sono termolabili, cioè si degradano ad alte temperature, nello specifico oltre i 40°C. Per inibire le nematocisti con il calore ed avere sollievo dal dolore, è consigliabile immergere la parte colpita per 20-40 minuti in acqua calda a 42-45°C, non bollente (se non si ha un termometro, è possibile usare l'acqua alla più alta che si riesce a tollerare).

EVITARE sabbia o pietre poiché potrebbero ulteriormente infiammare la parte colpita dalla puntura di medusa e favorire scottature. Inoltre: I tentacoli residui della medusa che aderiscono alla pelle, continuano a rilasciare veleno, quindi vanno prontamente rimossi . Per rimuovere le parti rimaste attaccate alla superficie cutanea, è possibile ricorrere ad una tessera di plastica rigida (es. carta di credito, patente, bancomat) o delle pinzette.

che aderiscono alla pelle, continuano a rilasciare veleno, quindi . Per rimuovere le parti rimaste attaccate alla superficie cutanea, è possibile ricorrere ad una tessera di plastica rigida (es. carta di credito, patente, bancomat) o delle pinzette. EVITARE di grattare e strofinare con le mani la parte colpita perché potrebbe rompere le eventuali cnidocisti residue, liberando ulteriore veleno. NON applicare aceto, acqua dolce, limone, alcool, ammoniaca, bendaggi stretti Se il paziente ha difficoltà respiratorie, circolatorie, ipotermia o altri sintomi di shock anafilattico o allergie cercare immediatamente assistenza medica (chiamare il 118). Aceto sulle punture di medusa L'applicazione di aceto topico per 30 secondi è efficace sulle punture di specie specifiche, come Carybdea marsupialis (Cubozoa) o Chrysaora hysoscella (Scyphozoa).