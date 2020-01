Punto G: Cos’è e Dove si trova?

Cos’è il Punto G

Il punto G è un'area di elevata sensibilità erogena, situata sulla parete anteriore del canale vaginale, a pochi centimetri dall'ingresso.

Questa zona è nota per le sue particolarità orgasmiche: se stimolata direttamente mediante pressioni intermittenti - anche in modo indipendente rispetto ad altre parti dell'apparato genitale femminile - è in grado di provocare un piacere sessuale molto intenso, anche ripetuto. Per alcune donne, la libido ottenuta attraverso la stimolazione del punto G è più eccitante rispetto a quella del clitoride ed il climax sembra essere responsabile di un più profondo appagamento.

Perché il punto G si chiama così?

Il punto G è conosciuto anche come punto Gräfenberg, dal nome del ginecologo tedesco Ernst Gräfenberg a cui erroneamente è stata attribuita la paternità della scoperta. In realtà, la ricerca del medico era dedicata alla stimolazione uretrale e, in un articolo del 1950, il medico s'interrogò sul ruolo dell'uretra femminile nel raggiungimento dell'orgasmo. Gräfenberg non descrisse, quindi, nessun "punto vaginale sensibile", ma affermò che potrebbe essere dimostrata la presenza di una zona erogena sulla parete anteriore della vagina, lungo il decorso dell'uretra (successivamente identificata come spugna uretrale).

Molti secoli prima, almeno nella cultura orientale, sembra fosse già nota la presenza di una zona particolarmente sensibile nel corpo della donna che, oltre al clitoride, sarebbe stata determinante per il raggiungimento del pieno piacere sessuale; quest'area era definita "punto del sole" o "punto del piacere".

In occidente, nella seconda metà del XVII secolo, il primo medico che parlò del punto G fu l'olandese Reigner de Graaf (per intenderci, colui a cui si deve la scoperta del follicolo ovarico, noto in seguito come follicolo di de Graaf). I suoi trattati anatomici sostenevano l'esistenza di una zona di elevata sensibilità erogena e particolarmente attiva, in prossimità della vagina; questi testi non furono mai ritrovati, ma vengono citati da molti colleghi dell'epoca.

Il concetto del punto G vero e proprio è entrato a far parte della cultura popolare intorno al 1982, con la pubblicazione di "The G Spot and Other Recent Discoveries About Human Sexuality" a cura di Alice Kahn Ladas, Beverly Whipple e John D. Perry.