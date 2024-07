Punto A: cos’è, dove si trova e come stimolarlo

Il punto A deve il suo nome ad un'abbreviazione del termine scientifico: zona erogena del fornice anteriore (abbreviato in zona AFE ). Il punto A è conosciuto anche come A-Spot o secondo punto G.

Il punto A è una zona erogena situata all'interno della vagina, circa cinque centimetri più in profondità rispetto al punto G. Quando stimolato correttamente, può essere molto piacevole per alcune donne.

Da qui, il punto A non è troppo lontano: all'interno della vagina, spostando il dito poco oltre il punto G, si dovrebbe percepire una maggiore pressione o sensibilità. In caso contrario, cioè non si riuscisse a trovarlo, potrebbe essere necessario utilizzare un sex toy per raggiungerlo oppure è possibile aver raggiunto il punto A e semplicemente non provare un piacere così tanto intenso (ricordiamo essere soggettivo, come capita per altre zone erogene). Il punto A può, naturalmente, essere stimolato anche durante il sesso.

Il punto A si trova lungo la parete vaginale anteriore, a circa 10-15 cm di profondità. Per trovarlo, si può prima identificare il punto G, inserendo delicatamente il dito indice per 2-5 cm all'interno della vagina e poi piegando il dito verso l'alto. Se si percepisce una zona di tessuto spugnoso delle dimensioni di una noce , quello è il punto G.

Doverosa è una precisazione: solo perché tecnicamente è un'area che può dare piacere, non significa che sarà così per tutte . Come per ogni zona erogena, stimolare il punto A è piacevole per alcune persone, ma non per tutte. Se di preferiscono altri tipi di stimolazione, non significa che ci sia qualcosa che non va o che si sta perdendo qualcosa che potrebbe cambiare la vita. Il corpo di ognuno funziona e risponde in modo diverso. Si tratta di trovare il piacere che funziona meglio per sé stesse .

Molte persone descrivono il piacere del punto A come profondo, appagante ed euforico, al contrario della stimolazione clitoridea , che può essere più superficiale e localizzata in un'area, o della stimolazione del punto G , che può essere incredibilmente intensa per alcune persone.

A differenza del punto G, il punto A in genere non ha una consistenza o una consistenza diversa rispetto al resto del canale vaginale . Tuttavia, potrebbe sembrare più morbido o spugnoso quando si esercita pressione.

A cosa serve

Il punto A è una zona erogena particolarmente sensibile che risponde alla stimolazione: quando si applica pressione alla zona AFE s'innesca una rapida lubrificazione vaginale riflessa e un accumulo di sensibilità erotica, che in alcuni casi culmina nell'orgasmo.

Da sapere: le terminazioni nervose in questa zona possono anche aiutare a raggiungere l'orgasmo tramite penetrazione.

Cosa succede quando si stimola il punto A

In uno studio del 1997 condotto dal sessuologo e medico malese Dr. Chua Chee Ann, la stimolazione del punto A è stata utilizzata come trattamento clinico per aumentare il piacere sessuale nelle donne che soffrivano di "disturbi cronici di secchezza e dolore o fastidio durante il rapporto".

Mentre conduceva lo studio clinico il dottor Chua scoprì che stimolare questa zona erogena aumentava significativamente la lubrificazione vaginale e l'eccitazione e permetteva di raggiungere l'orgasmo, anche in presenza di problematiche associate al sesso penetrativo.

In particolare, dopo 10-15 minuti di stimolazione del punto A:

Circa due terzi delle donne che presentavano secchezza e dolore (entrambi a carattere cronico) o disagio durante il rapporto hanno notato un significativo miglioramento;

che presentavano secchezza e dolore (entrambi a carattere cronico) o disagio durante il rapporto hanno notato un significativo miglioramento; Il 77,5% delle partecipanti allo studio ha sperimentato una lubrificazione vaginale abbondante o apprezzabile;

ha sperimentato una lubrificazione vaginale abbondante o apprezzabile; Il 39,1% ha raggiunto l'orgasmo con questa tecnica;

ha raggiunto l'orgasmo con questa tecnica; Il 15% ha risposto immediatamente con orgasmi e concomitante abbondante lubrificazione vaginale.

Il punto A funziona per tutte?

Per alcune donne, la stimolazione diretta della zona AFE contribuisce a:

Maggiore lubrificazione

Preliminari più piacevoli

Aumento della sensazione erotica

Aumento delle probabilità di raggiungere l'orgasmo vaginale

Ridurre il dolore durante il rapporto (dispareunia)

Ridurre il tempo necessario a raggiungere un orgasmo, anche in presenza di disfunzioni

Tuttavia, come abbiamo anticipato, questi effetti sono soggettivi: alcune donne non sentiranno molto (in termini di eccitazione, lubrificazione o orgasmo) e, anche in questo caso, tutto dipende dal proprio corpo e da ciò che fa sentire bene. Esistono altri modi soddisfacenti per raggiungere il piacere: le possibilità sono infinite, basta continuare a provare o esplorare.

