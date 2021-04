Le pulci sono insetti ematofagi, privi di ali, con una grandezza massima di 6 mm e con il corpo compresso in direzione latero-laterale. Presentano potenti arti posteriori, che conferiscono loro una elevata capacità nel saltare , ed un apparato buccale molto sviluppato per poter succhiare il sangue dell'ospite su cui si trovano. Il pasto di sangue viene effettuato solo dagli adulti, maschi e femmine, che compiono la fase riproduttiva del loro ciclo sull'ospite; la femmina può depositare fino a 20 uova al giorno, che vengono poi disperse nell'ambiente, rendendo possibile lo sviluppo delle larve e delle pupe . La schiusa delle pupe per il passaggio allo stadio adulto deve sottostare a condizioni di temperatura ed umidità consone. Per questo motivo le pupe possono fermare il loro sviluppo anche per 6 mesi.

La pulce non presenta una elevata specificità di ospite e può compiere il suo ciclo sia su animali domestici, che selvatici . Il cane , il gatto e altri mammiferi domestici, come coniglio e furetto, rappresentano le specie di maggiore importanza per la diffusione nelle abitazioni. Bisogna infatti considerare che dalla primavera all'autunno la pulce può svilupparsi nell'ambiente esterno, ma anche in inverno può continuare il suo ciclo nell'ambiente domestico nel quale le temperature rimangono favorevoli.

Sebbene molti soggetti non diano segni importati dell'infestazione, è proprio l'attività ematofaga del parassita a causare i sintomi nei cani e nei gatti. La pulce, effettuando il pasto, inietta nei capillari della cute sostanze ad azione anticoagulante, che possono creare reazioni locali di allergia visibili come papule , pustole , croste, zone alopeciche ed eritemi .

Trattamento e prevenzione nel cane e nel gatto

Il ruolo dell'ambiente e la sua disinfezione diventa fondamentale per il controllo e la terapia delle pulicosi. Per questo motivo quando viene diagnosticata la presenza di pulci bisogna agire nello stesso momento nell'ambiente domestico e con trattamenti sull'animale per evitare successive reinfezioni.

Per quanto riguarda la pulizia domestica si consiglia l'utilizzo di potenti aspirapolvere in tutti i luoghi in cui l'animale sosta maggiormente. Coperte, divani, tappeti, cucce, lenzuola sono i principali luoghi che a pulce predilige, ma anche eventuali fessure del pavimento. L'azione disinfestante può essere aiutata da elettrodomestici a vapore per la pulizia e dall'impiego di spray anti-pulci presenti in commercio e sicuri per gli animali e per l'uomo.

Il trattamento antipulci sull'animale può essere effettuato utilizzando farmaci presenti in diverse formulazioni. Tra le molecole più utilizzate troviamo:

i piretroidi , come deltametrina e permetrina, con azione rapida sulle pulci causandone la morte per ipereccitazione nervosa, ed utilizzate anche per il controllo degli ectoparassiti nel cane per la loro azione repellente. Queste molecole però sono tossiche per il gatto per cui è assolutamente vietato applicarle su questa specie ed è consigliato un allontanamento temporaneo nel caso di somministrazione a cani conviventi.

, come deltametrina e permetrina, con azione rapida sulle pulci causandone la morte per ipereccitazione nervosa, ed utilizzate anche per il controllo degli ectoparassiti nel cane per la loro azione repellente. Queste molecole però sono tossiche per il gatto per cui è assolutamente vietato applicarle su questa specie ed è consigliato un allontanamento temporaneo nel caso di somministrazione a cani conviventi. le nitro-guanidine cloronicotiniche , come il imidacloprid con azione neurotossica a lunga durata, assunto dalle pulci con il pasto di sangue o per contatto con l'esoscheletro.

, come il imidacloprid con azione neurotossica a lunga durata, assunto dalle pulci con il pasto di sangue o per contatto con l'esoscheletro. i neonicotinoidi , come il nitenpyram con azione molto rapida sulle pulci

, come il nitenpyram con azione molto rapida sulle pulci i fenilpirazoli , come il fipronil con una discreta attività abbattente agendo sul sistema nervoso della pulce, e il piriprolo che ha azione di uccisione delle pulci in 12-24h

, come il fipronil con una discreta attività abbattente agendo sul sistema nervoso della pulce, e il piriprolo che ha azione di uccisione delle pulci in 12-24h gli inibitori dello sviluppo e i regolatori di crescita , come il luferulon e il metoprene che agiscono inibendo alcune fasi di sviluppo larvale e delle pupe.

, come il luferulon e il metoprene che agiscono inibendo alcune fasi di sviluppo larvale e delle pupe. il metaflumizone, che provoca paralisi partendo dall'apparato buccale della pulce.

Esistono numerose combinazioni in commercio dei farmaci sopracitati sia per il trattamento di pulicosi accertate, sia per una corretta prevenzione, che tengono conto della grave tossicità di parte di queste nei confronti della specie felina.

E' infatti fondamentale per la lotta alla parassitosi causate da pulci proteggere cani e gatti dall'infestazione con trattamenti adeguati. Sebbene il ciclo dell'artropode veda un picco di riproduzione nel periodo che va dalla primavera all'autunno, gli ultimi studi hanno dimostrato la continuità anche nel periodo invernale sostenuta dal calore delle abitazioni e dal cambiamento climatico.

Si consiglia quindi una accurato schema preventivo concordato con il proprio medico veterinario, che saprà indicare il trattamento migliore considerando i fattori di rischio presenti.