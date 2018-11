Psicoterapia Cognitivo Comportamentale: come funziona?

La psicoterapia cognitiva comportamentale è un trattamento che prevede di indebolire progressivamente i legami tra gli stimoli ansiogeni e la percezione dell'ansia. Durante questo percorso, il paziente può avvertire le emozioni più disparate: paura, tristezza, agitazione, preoccupazione, rabbia, panico ecc.

In tali circostanze, la componente cognitiva della psicoterapia:

Insegna ad adottare tecniche di rilassamento, per calmare il fisico e la mente;

Allena a riconoscere i pensieri ricorrenti e gli atteggiamenti distorti che causano disagio, sensazioni negative e comportamenti sbagliati, sostituendoli con pensieri realistici o più funzionali al proprio benessere.

La componente comportamentale addestra, invece, a mettere in atto quest'insegnamenti per bloccare i sintomi. Quest'aspetto della psicoterapia contribuisce a modificare la relazione fra le persistenti emozioni problematiche vissute dal paziente e le abituali reazioni comportamentali che la persona mette in atto in tali circostanze, attraverso:

L'apprendimento di nuove modalità di risposta;

L'esposizione graduale alle situazioni temute;

La gestione attiva degli stati di disagio.

Questi due metodi – cognitivo e comportamentale - agiscono in sinergia ed in varie combinazioni, cioè, in base al disturbo da trattare, una componente può essere preponderante rispetto all'altra. Ad esempio, le fobie hanno maggiore beneficio dell'esposizione alla circostanza che fa paura (terapia comportamentale), mentre gli attacchi di panico possono essere curati soprattutto quando si comprende da cosa sono scatenati (terapia cognitiva).