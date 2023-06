Psicofarmaci: cosa sono, quali sono, effetti collaterali

All'interno del grande e variegato gruppo degli psicofarmaci sono comprese svariate classi di principi attivi, impiegate nel trattamento di diverse patologie neurologiche e psichiatriche, come ad esempio: depressione , ansia , insonnia , psicosi , narcolessia e sindrome da deficit di attenzione e iperattività ( ADHD ).

l termine psicofarmaci è un termine generico con il quale si vuole indicare l'insieme di tutti quei principi attivi che agiscono a livello del sistema nervoso centrale , influenzando - in maniera positiva o negativa - il rilascio di diversi tipi di neurotrasmettitori .

Antidepressivi

Gli antidepressivi sono psicofarmaci largamente impiegati nel trattamento dei disturbi psichiatrici, quali la depressione e il disturbo bipolare, ma non solo. Infatti, questi principi attivi vengono utilizzati anche nel trattamento di altri disturbi e patologie, come il dolore neuropatico, i disturbi ossessivo-compulsivi e perfino nella terapia di disassuefazione dal fumo.

Gli psicofarmaci ad azione antidepressiva espletano la loro attività sostanzialmente attraverso la modulazione della neurotrasmissione serotoninergica, noradrenergica e dopaminergica. Più precisamente, gli antidepressivi aumentano il segnale di questi neurotrasmettitori.

Classificazione

Gli antidepressivi possono essere classificati in funzione della loro struttura chimica o in funzione del loro meccanismo d'azione. Pertanto, questa grande classe di farmaci può essere così suddivisa:

Antidepressivi triciclici (o TCA): sono i primi antidepressivi a essere stati scoperti, ma oggi vengono poco utilizzati a causa dei molti effetti collaterali che sono in grado di sviluppare. Infatti, i TCA - oltre ad aumentare la trasmissione noradrenergica e serotoninergica - agiscono anche a livello di altri siti recettoriali, provocando così effetti indesiderati di vario genere, alcuni dei quali anche gravi.

Appartengono a questo gruppo, principi attivi quali l'amitriptilina e la clomipramina.

Inoltre, alcuni di questi principi attivi si sono mostrati particolarmente utili anche nel trattamento di alcune forme d'ansia.

Fra i principi attivi appartenenti a questo gruppo, ricordiamo la mirtazapina.

Effetti collaterali

Trattandosi di una classe di farmaci decisamente ampia, il tipo di effetti collaterali che possono manifestarsi in seguito all'impiego di antidepressivi varia di molto in funzione del tipo di principio attivo scelto, così come dipende dalla sensibilità che ciascun individuo possiede nei confronti del farmaco che si vuole impiegare.

