Pseudomonas aeruginosa: perché preoccupa? Come si prende e quali malattie provoca

Nell'uomo, si comporta da patogeno opportunista e, occasionalmente, si può ritrovare nelle regioni cutanee ascellari, inguinali ed anogenitali di soggetti sani. In condizioni normali, Pseudomonas aeruginosa è stato isolato in circa il 10% dei campioni di feci umane.

Pseudomonas aeruginosa è diffuso in maniera ubiquitaria nel suolo e nelle acque; in generale, predilige gli ambienti umidi.

Metaemoglobinemia, setticemia, endocarditi (piuttosto rare, più comuni nei tossicodipendenti che assumono droga per via endovenosa ).

Le infezioni da Pseudomonas aeruginosa possono presentarsi in molte sedi anatomiche, come cute , tessuti sottocutanei, ossa , orecchie, occhi , tratto urinario e valvole cardiache . La sede varia a seconda della porta d'ingresso e della vulnerabilità del paziente. I sintomi dell'infezione da Pseudomonas aeruginosa dipendono quindi dalla sede corporea interessata dal processo infettivo.

Trattamento

Come si curano le infezioni da Pseudomonas aeruginosa?

Anche gli interventi terapeutici dipendono dalla sede in cui Pseudomonas aeruginosa ha prodotto infezione. Ad esempio, in caso di interessamento cutaneo, si può ricorrere ad irrigazioni di acido acetico all'1% o all'applicazione topica di agenti antibatterici come polimixina B o colistina. Particolare importanza riveste la corretta igiene delle aree cutanee interessate: l'eventuale tessuto necrotico dev'essere eliminato e gli ascessi drenati, mentre in ambito ospedaliero risulta essenziale l'accurata pulizia e disinfezione delle apparecchiature mediche.

Qualora si renda necessaria una terapia antibiotica sistemica, si utilizzano generalmente la tobramicina o la gentamicina. In caso di resistenza a questi farmaci, si può usare in alternativa l'amikacina secondo le indicazioni mediche.

Pseudomonas aeruginosa: perché preoccupa?

Lo Pseudomonas aeruginosa sta assumendo un'importanza clinica rilevante a causa della sua resistenza multipla a vari antibiotici, per cui è necessario effettuare saggi di sensibilità in vitro (antibiogramma) sul ceppo isolato dal campione clinico.